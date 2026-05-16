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पूर्वांचल में भी दिखेगा मैच का Live रोमांच, सीएम योगी ने गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा आधारशिला; जानें इस ग्राउंड की खासियतें

Gorakhpur International Cricket Stadium: गोरखपुर को आज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा मिला है. सीएम योगी ने इस क्रिकेट स्टेडियम  (प्रथम चरण) का भूमिपूजन एवं शिलान्यास कर दिया है. यह क्रिकेट स्टेडियम करीब 393 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला है. जानिए इसकी खासियत...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 16, 2026, 11:55 AM IST
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Gorakhpur International Cricket Stadium/ नागेंद्र मणि त्रिपाठी: पूर्वांचल के खेल प्रेमियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास कर दिया है. यह स्टेडियम करीब 393 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला है, यह मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है. गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर स्थित ताल नदोर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चन्द्र यादव भी मौजूद रहे.

समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री ने गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए. वहीं समारोह में शामिल होने के लिए सांसद रवि किशन ने कार पूल करके पहुंचे. उनके के साथ केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, कुशीनगर सांसद विजय दुबे भी रहे.

अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान
माना जा रहा है कि यह स्टेडियम गोरखपुर को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा. शहर में बनने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 46 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार किया जाएगा. करीब 30 हजार दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, सुविधाएं विकसित की जाएंगी. मुख्य मैदान में सात प्लेइंग पिच और चार प्रैक्टिस पिच बनाई जाएंगी.

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परियोजना पर कब शुरू हुआ काम?
स्टेडियम के ईस्ट और वेस्ट स्टैंड में लगभग 14 हजार से अधिक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि नॉर्थ और साउथ पैवेलियन में वीआईपी, वीवीआईपी और मीडिया के लिए विशेष सुविधाएं रहेंगी. इसके साथ ही रात्रिकालीन मैचों के आयोजन के लिए चार हाईमास्ट लाइट भी लगाई जाएंगी. सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद इस परियोजना पर 24 दिसंबर 2025 से काम शुरू हो चुका है. सरकार द्वारा जारी पहली किस्त 63 करोड़ 39 लाख रुपये से निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है.

कब पूरा होगा स्टेडियम का निर्माण कार्य?
कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी के अनुसार अब तक करीब सात प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और दिसंबर 2027 तक स्टेडियम का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने इसे गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है. उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनने से पूर्वांचल में खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा और गोरखपुर भविष्य में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का केंद्र बन सकेगा.

बेहद महत्वपूर्ण है ये स्टेडियम
कनेक्टिविटी के लिहाज से भी यह स्टेडियम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन से जुड़ा यह स्थान एयरपोर्ट से लगभग 24 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर दूर है, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को यहां पहुंचने में आसानी होगी. इस क्रिकेट स्टेडियम निर्माण में देश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं. सीएसआर फंड के तहत इंडियन ऑयल कारपोरेशन 60 करोड़ रुपये, भारत पेट्रोलियम 30 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देंगी.

गोरखपुर में बन रहा यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ एक खेल परिसर नहीं बल्कि पूर्वांचल के खेल और विकास की नई पहचान बनने जा रहा है. उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े मुकाबले आयोजित होंगे, जिससे गोरखपुर की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी.

यह भी पढ़िए: हाईस्पीड कॉरिडोर से जुड़ेंगे यूपी के 6 जिले, नमो भारत' का मास्टरप्लान तैयार...लखनऊ, उन्नाव, कानपुर में RRTS!

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