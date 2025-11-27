Gorakhpur Weather Update:पूर्वी यूपी में ठंड के टॉर्चर के लिए हो जाएं तैयार! देवरिया से वाराणसी तक कोहरे से ढके रहेंगे; ये है मौसम का नया अलर्ट

Gorakhpur Weather Update: पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गया है. आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में तापमान में और गिरावट आएगी. ऐसे में जानिए गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में आज मौसम कैसा रहेगा?
Gorakhpur Weather Today: पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंडक धीरे-धीरे बढ़ रही है. आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है. हालांकि, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम को लेकर कोई बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं जताई है. यहां न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है. जिसके चलते लोग ठंड से बचने के लिए जैकेट और शॉल का सहारा ले रहे हैं.
आज कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में तापमान में और गिरावट आएगी. 27 नवंबर को गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में मौसम शुष्क रहेगा. ऐसे में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है. इन जिलों में अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री और न्यूनतम करीब 8 डिग्री सेल्सियस रह सकती है.
मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है. बर्फीली हवाओं की वजह से यहां तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है और लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है.
कैसा रहेगा तापमान का हाल?
अब अगर तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज 26.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है. वहीं, शुक्रवार को 26.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है. इसके अलावा वाराणसी में आज 25.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा. जबकि, शुक्रवार को 26.1 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. पूरे दिन वाराणसी का पारा 16.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा.
