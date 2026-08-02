गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर अंडरपास में गिरी डीसीएम,चालक-खलासी की हुई दर्दनाक मौत

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र में स्थित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हरनहीं अंडरपास के पास तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी. हादसे में चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक यूपी-78 जेएन 4790 नंबर की डीसीएम लखनऊ से सामान लेकर गोरखपुर की ओर आ रही थी. रविवार सुबह करीब 4:30 बजे हरनहीं अंडरपास के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. डीसीएम पहले डिवाइडर से टकराई और उसे तोड़ते हुए सीधे अंडरपास के नीचे जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
धमाके जैसी तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. पुलिस के अनुसार, डीसीएम पर फार्च्यून कंपनी का सामान लदा था. प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच जारी है.
मामले को लेकर एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि मार्ग दुर्घटना में ओमप्रकाश उत्तम और सुनील उत्तम की मृत्यु हुई है. दोनों फतेहपुर जनपद के अलग अलग गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
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