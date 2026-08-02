गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर अंडरपास में गिरी डीसीएम,चालक-खलासी की हुई दर्दनाक मौत

धमाके जैसी तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. पुलिस के अनुसार, डीसीएम पर फार्च्यून कंपनी का सामान लदा था. प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच जारी है.