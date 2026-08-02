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गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर अंडरपास में गिरी डीसीएम,चालक-खलासी की हुई दर्दनाक मौत

गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के एक डीसीएम अनियंत्रित होकर अंडरपास में गिर गई. हादसे में चालक और खलासी की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 02, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:51 PM IST
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर अंडरपास में गिरी डीसीएम,चालक-खलासी की हुई दर्दनाक मौत
Image Credit: सांकेतिक तस्‍वीर

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