'भगवान, मुझे 100 करोड़ कमाने हैं'... डायरी की लाइनें पढ़ पुलिस भी रह गई हैरान, खुला करोड़ों की कथित ठगी का मामला

गोरखपुर/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में एक ऐसे कथित ठगी के मामले का खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. रेलवे स्टेशन अधीक्षक की बेटी पर आरोप है कि उसने अरबपति बनने के सपने को पूरा करने के लिए लोन दिलाने और पुराना लोन बंद कराने का झांसा देकर रेलवे कर्मचारियों, डॉक्टरों और परिचितों समेत कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की. पुलिस को आरोपी युवती की एक डायरी भी मिली है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अरबपति बनूंगी... 100 करोड़ रुपये कमाऊंगी." पुलिस का दावा है कि इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कथित तौर पर पूरे फर्जीवाड़े की योजना बनाई गई. एम्स थाना पुलिस ने आरोपी गरिमा सिंह और उसके पिता ध्रुव नारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.