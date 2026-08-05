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'भगवान, मुझे 100 करोड़ कमाने हैं'... डायरी की लाइनें पढ़ पुलिस भी रह गई हैरान, खुला करोड़ों की कथित ठगी का मामला

गोरखपुर में बैंक लोन दिलाने और पुराना कर्ज बंद कराने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी गरिमा सिंह की डायरी में लिखा '100 करोड़ कमाऊंगी' का लक्ष्य जांच का अहम सबूत बना है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 05, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:23 PM IST
'भगवान, मुझे 100 करोड़ कमाने हैं'... डायरी की लाइनें पढ़ पुलिस भी रह गई हैरान, खुला करोड़ों की कथित ठगी का मामला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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