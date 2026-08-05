'भगवान, मुझे 100 करोड़ कमाने हैं'... डायरी की लाइनें पढ़ पुलिस भी रह गई हैरान, खुला करोड़ों की कथित ठगी का मामला

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गोरखपुर/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में एक ऐसे कथित ठगी के मामले का खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. रेलवे स्टेशन अधीक्षक की बेटी पर आरोप है कि उसने अरबपति बनने के सपने को पूरा करने के लिए लोन दिलाने और पुराना लोन बंद कराने का झांसा देकर रेलवे कर्मचारियों, डॉक्टरों और परिचितों समेत कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की. पुलिस को आरोपी युवती की एक डायरी भी मिली है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अरबपति बनूंगी... 100 करोड़ रुपये कमाऊंगी." पुलिस का दावा है कि इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कथित तौर पर पूरे फर्जीवाड़े की योजना बनाई गई. एम्स थाना पुलिस ने आरोपी गरिमा सिंह और उसके पिता ध्रुव नारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
डायरी बनी जांच का अहम आधार
मामला गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र स्थित महादेवा झारखंडी कॉलोनी का है. यहां रहने वाले सहजनवा रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह की बेटी गरिमा सिंह की डायरी पुलिस जांच का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गई है.
डायरी में गरिमा ने लिखा था कि मैं गरिमा सिंह, अप्रैल 2026 तक अरबपति बनूंगी. मेरे सभी लोन खत्म हो जाएंगे. मेरा लक्ष्य 100 करोड़ रुपये कमाना है. धन्यवाद भगवान."पुलिस के अनुसार, इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गरिमा ने कथित तौर पर बैंक लोन के नाम पर ठगी का नेटवर्क तैयार किया.
ऐसे करती थी लोगों को निशाना
जांच में सामने आया है कि गरिमा पहले ऐसे लोगों की पहचान करती थी जिन्हें लोन की जरूरत होती थी या जिन पर पहले से बैंक का कर्ज था. वह खुद को बैंकिंग प्रक्रिया की जानकार बताकर उनका भरोसा जीतती थी और दावा करती थी कि नया लोन दिलाकर पुराना लोन बंद करा देगी. साथ ही यह भी कहती थी कि नई ईएमआई का भुगतान भी वही करेगी. इसके बाद पीड़ितों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेतन प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर अलग-अलग बैंकों से उनके नाम पर भारी-भरकम लोन स्वीकृत कराए जाते थे. लोन की राशि का एक छोटा हिस्सा पीड़ित के खाते में भेजा जाता, जबकि अधिकांश रकम कथित तौर पर अपने खातों में ट्रांसफर करा ली जाती थी.
पिता पर भी सहयोग का आरोप
पुलिस के मुताबिक, इस पूरे कथित फर्जीवाड़े में गरिमा के पिता ध्रुव नारायण सिंह की भी अहम भूमिका रही. आरोप है कि रेलवे में अपने परिचय का इस्तेमाल कर उन्होंने कर्मचारियों और परिचितों को बेटी से मिलवाया, जिससे लोगों का भरोसा आसानी से जीत लिया गया. पूछताछ में यह भी सामने आया कि गरिमा ने इंटरनेट, यूट्यूब और विभिन्न समाचारों के माध्यम से आर्थिक धोखाधड़ी के तरीकों का अध्ययन किया और उसी आधार पर पूरी योजना तैयार की.
1.67 करोड़ रुपये के लोन का आरोप
रेलवे कर्मचारी सत्यप्रकाश सिंह ने पुलिस को बताया कि कार लोन बंद कराने के नाम पर गरिमा ने उनके नाम से छह अलग-अलग बैंकों—आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, एसबीआई, एसएमएफजी और बंधन बैंक से करीब 1.67 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत कराया. आरोप है कि लोन की राशि अपने खातों में ट्रांसफर कराने के बाद शुरुआती तीन महीने तक ईएमआई जमा की गई, ताकि किसी को संदेह न हो. बाद में किस्तें बंद कर दी गईं, जिसके बाद बैंकों की रिकवरी प्रक्रिया शुरू हुई और पूरा मामला सामने आ गया.
अब तक 3.67 करोड़ रुपये की कथित ठगी
पुलिस जांच में अब तक रेलवे कर्मचारियों, डॉक्टरों और अन्य लोगों समेत 10 से अधिक पीड़ितों से करीब 3.67 करोड़ रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है. शिकायतकर्ताओं में मोहन सिंह, ब्रह्मानंद सिंह, डॉ. दिलीप सिंह, डॉ. परमात्मा सिंह, साधना मल्ल, सुग्रीव सिंह, संदीप पांडेय समेत कई अन्य लोग शामिल हैं. एम्स थाना पुलिस ने गरिमा सिंह, उसके पिता ध्रुव नारायण सिंह, पति भानु प्रताप सिंह तथा विशाल यादव, राजेंद्र कुमार, चंद्रप्रकाश, दिनकर मणि त्रिपाठी और संजय सिंह उर्फ जयप्रकाश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
सहजनवा थाने में भी दर्ज हुआ नया मुकदमा
एम्स थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद सहजनवा थाने में भी इसी मामले में एक और केस दर्ज किया गया है. रेलवे कर्मचारी संदीप कुमार पांडेय ने आरोप लगाया है कि स्टेशन अधीक्षक और उनकी बेटी ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर उनके नाम पर 61.64 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराया और विश्वास में लेकर करीब 60.50 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए. कुछ महीनों तक ईएमआई भरने के बाद भुगतान बंद कर दिया गया, जिसके चलते अब बैंक उनसे किस्तों की वसूली कर रहा है. पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है.
पुलिस क्या कह रही है?
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में लगातार नई शिकायतें सामने आ रही हैं. पिता-पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. सभी मामलों की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस बैंक खातों, दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच कर रही है. आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर पीड़ितों की संख्या और कथित ठगी की रकम दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है.