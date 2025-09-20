गोरखपुर-लखनऊ हाईवे पर बनेगा चार किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, दोनों ओर 11-11 मीटर की सर्विस लेन, दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम

Gorakhpur News: गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-27) पर बोक्टा से सहजनवा तक यातायात को सुगम बनाने के लिए चार किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा. इस फ्लाईओवर के दोनों ओर 11-11 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई जाएगी. मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों ने इस परियोजना का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया.

बैठक में उद्यमियों ने सर्विस लेन शुरू होने से पहले कहीं कट बनाने की मांग रखी, ताकि आवागमन आसान हो सके. हालांकि सुरक्षा कारणों से एनएचएआई अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. इस पर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने जिलाधिकारी से बातचीत कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया.

औद्योगिक इकाइयां वहन करेंगी लागत

बैठक में चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ने गीडा औद्योगिक क्षेत्र में कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की स्थापना का मुद्दा उठाया. इस पर सीईओ गीडा ने बताया कि परियोजना को सिद्धांततः मंजूरी मिल गई है और इसकी लागत किसी भी उद्यमी को नहीं उठानी होगी. पूरा खर्च नमामि गंगे, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास विभाग वहन करेंगे. हालांकि, संचालन की लागत अब 55 के बजाय 53 औद्योगिक इकाइयों को साझा करनी होगी, क्योंकि दो बड़ी इकाइयां ‘जीरो डिस्चार्ज’ तकनीक अपनाने के चलते इस व्यवस्था से बाहर हो गई हैं.

कमिश्नर ने बैठक में विद्युत विभाग को गीडा, लच्छीपुर और विकास नगर औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने का कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी विभागों को उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।.उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्यमियों और विभागों के बीच सीधा संवाद और समन्वय बनाना हमारी प्राथमिकता है.

बैठक में बैंकों और संबंधित विभागों से कहा गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू करें और आवेदनों का निस्तारण तय समय में पूरा करें.

इस दौरान चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह ने पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) की जटिल प्रक्रिया का मुद्दा उठाया. इस पर कमिश्नर ने सीईओ गीडा, संयुक्त निदेशक उद्योग और चेंबर अध्यक्ष की समिति बनाकर समाधान खोजने का निर्देश दिया. वहीं, लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने गीडा क्षेत्र में नालों की सफाई और फैक्ट्रियों के सामने इंटरलॉकिंग कार्य में देरी का मुद्दा उठाया.

