सरयू में मोटर बोट नाव से टकराकर पलटी, 5 लोग नदी में गिरे; लाइफ जैकेट ने बचा ली जान

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नागेंद्र मणि त्रिपाठी/गोरखुप: गोरखपुर जिले के बड़हलगंज क्षेत्र में सरयू नदी पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मुक्तिपथ घाट के निकट यात्रियों को लेकर जा रही एक निजी मोटरबोट मछली पकड़ने वाली नाव से टकराकर पलट गई. हादसे के दौरान मोटरबोट में सवार सभी लोग नदी में गिर पड़े, जिससे घाट के आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि समय रहते हुए बचाव अभियान और यात्रियों द्वारा पहनी गई लाइफ जैकेट के कारण सभी की जान सुरक्षित बचा ली गई.
रिश्तेदारों को नदी की सैर कराने निकला था चालक
जानकारी के अनुसार, मुक्तिपथ निवासी धर्मेंद्र साहनी अपने रिश्तेदारों को सरयू नदी की सैर कराने के लिए मोटरबोट लेकर निकले थे. मोटरबोट पर दीपक, सुनील, ज्योति, रिन्की, यश और रोशन साहनी समेत कुल पांच यात्री सवार थे. सुबह करीब 10:30 बजे जब मोटरबोट मुक्तिपथ घाट से कुछ दूरी आगे बढ़ी, तभी उसकी टक्कर नदी में मछली पकड़ रहे नागेंद्र साहनी की लकड़ी की नाव से हो गई.
टक्कर इतनी अचानक हुई कि मोटरबोट संतुलन खो बैठी और कुछ ही क्षणों में पलट गई. इसके बाद सभी यात्री नदी में जा गिरे.
लाइफ जैकेट बनी सुरक्षा कवच
हादसे के समय सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिसने संकट की घड़ी में उनकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. लाइफ जैकेट के सहारे यात्री पानी में सुरक्षित बने रहे और डूबने से बच गए.
घटना की सूचना मिलते ही घाट पर मौजूद स्थानीय नाविकों और आपदा मित्रों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. कुछ ही देर में सभी लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया. हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हलगंज में उपचार किया जा रहा है.
प्रशासन ने शुरू की जांच
घटना की जानकारी मिलने के बाद उपजिलाधिकारी गोला अमित कुमार जायसवाल, कोतवाली प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव और नायब तहसीलदार जयप्रकाश पुलिस एवं प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर
इस घटना के बाद प्रशासन ने नदी में संचालित होने वाली मोटरबोटों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है. स्थानीय लोगों ने भी लाइफ जैकेट के उपयोग और त्वरित बचाव अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सतर्कता और सुरक्षा उपायों के कारण एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.
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