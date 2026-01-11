जे कबो ना रहल, उ अब बा यूपी में सब बा....ZEE Media के मंच से गोरखपुर सांसद रवि किशन का बड़ा बयान

Gorakhpur News: सीएम सिटी गोरखपुर में रविवार को ZEE Media के विशेष कार्यक्रम ‘गोरखपुर की उड़ान’ का आयोजन हुआ. इस मंच से उत्तर प्रदेश गोरखपुर के सांसद ने आगामी चुनावों और गोरखपुर विकास को लेकर अपनी बात रखी

सीएम योगी और रवि किशन का रिश्ता क्या कहलाता है?

रवि किशन कहते हैं -

ये सब कमाया जाता है. जब संसद में मुझे संसद रत्न अवॉर्ड, दादा साहब फाल्के अवॉर्ड और बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला, तब महाराज जी को मेरी संघर्ष की कहानी पता चली. मिट्टी के घर से निकलकर यहां तक पहुंचने की यात्रा उन्होंने देखी.मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया. पहले मुझे साढ़े सात लाख वोट मिले, फिर विपरीत परिस्थितियों में भी छह लाख से ज्यादा वोट मिले. इसके बाद मैंने सब कुछ त्यागकर पूरी निष्ठा से काम करना शुरू किया.

क्या सीएम योगी ने कभी आपको डांटा है?

रवि किशन मुस्कराते हुए कहते हैं -

डांट तो हमें प्रधानमंत्री जी से भी मिलती है. अगर कोई सिखाने के लिए कुछ कहता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए. मैं एक कलाकार हूं. चुनाव के दौरान महाराज जी ने मुझे कुछ बातें समझाईं क्योंकि वे काम को लेकर बेहद परफेक्शनिस्ट हैं. उनकी डांट भी सिखाने वाली होती है.मैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला सांसद हूं, इसलिए मुझे सांसद अवॉर्ड भी मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

आपको अभिनेता बनना ज्यादा पसंद है या नेता?

“मैं मिट्टी के घर से आया हूं. मेरी मदद किसी ने नहीं की, मेरे सब कुछ महादेव हैं.सिनेमा से मेरा परिवार चलता है. कैमरे के सामने आकर मुझे ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से कलाकार हूं.राजनीति में मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं, अपने जेब के पैसे से राजनीति करता हूं और गरीबों की मदद भी खुद करता हूं. मुख्यमंत्री का शहर होने की वजह से गोरखपुर में चार गुना नहीं, चार सौ गुना ज्यादा काम का दबाव रहता है. हर कदम फूंक-फूंककर रखना पड़ता है.

लगातार सांसद रहना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है?

मैं सरल हूं और हमेशा मौजूद रहता हूं. कभी झूठ नहीं बोलता. अगर कोई एक बार मेरे कार्यालय आ गया, तो उसका काम होना चाहिए. मैं नहीं चाहता कि कोई बार-बार आए.मदद के लिए मैं किसी को भी पुकार सकता हूं, किसी को प्रणाम कर सकता हूं बस काम होना चाहिए. गोरखपुर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

बदलता उत्तर प्रदेश और बदलता गोरखपुर

रवि किशन भोजपुरी अंदाज में कहते हैं-

जे कबो ना रहल, उ अब यूपी में सब बा.गोरखपुर के शान बा, विकास जोरदार बा.... आप जहां बैठे हैं, यह इलाका कभी अपराध का गढ़ था.2017 से पहले यहां हालात बहुत खराब थे. हत्या और अराजकता आम बात थी. आज गोरखपुर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है.शहर 50 प्रतिशत से ज्यादा विकसित हो चुका है और आगे और बढ़ेगा. नया एयरपोर्ट बन रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं. भोजपुरी रीजनल सिनेमा की इंडस्ट्री बनेगी, कलाकारों का गढ़ बनेगा. फ्लाईओवरों का जाल बिछेगा और मेट्रो भी जल्द आने वाली है.

यह भी पढ़ें : 100 में 10 नहीं, अब पूरा हक जनता का... ZEE Media के मंच से राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का बड़ा बयान

