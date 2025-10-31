Advertisement
गोरखपुर

'यादवों पर टिप्पणी करता है, गोली मार दूंगा'....गोरखपुर सांसद रवि किशन को फिर मिली जान से मारने की धमकी

Gorakhpur News: इस धमकी का ऑडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. धमकी मिलने के बाद निजी सचिव ने तुरंत गोरखपुर के एसएसपी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में जुट गई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:03 PM IST
Ravi Kishan
Ravi Kishan

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से सांसद व अभिनेता रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी फोन कॉल के जरिए दी गई. इसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की बात कही गई है. धमकी देने वाला खुद को अजय यादव, आरा (बिहार) का निवासी बता रहा है. 

अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया 
भोजपुरी सिनेमा के स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के मोबाइल पर यह धमकी कॉल आया. फोन पर धमकी देने वाला शख्स खुद को अजय यादव, आरा जिले के जवनिया गांव का बता रहा है. कॉल करने वाले ने न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि साफ तौर पर कहा कि “रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करता है उसे गोली मार दूंगा.

ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल  
इस धमकी का ऑडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. धमकी मिलने के बाद निजी सचिव ने तुरंत गोरखपुर के एसएसपी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई. ज्ञापन सौंपते हुए धमकी देने वाले की गिरफ्तारी और सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. 

लोकेशन ट्रेस की जा रही 
गोरखपुर पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है और धमकी देने वाले की लोकेशन ट्रेस की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है. वहीं सांसद रवि किशन के समर्थकों में इस धमकी के बाद आक्रोश है. सवाल यह है कि आखिर सांसदों को मिल रही ऐसी धमकियों पर कब लगेगा अंकुश?. 

