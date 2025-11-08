Advertisement
गोरखपुर

अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा...सांसद रवि किशन को फिर जान से मारने की धमकी!

Ravi Kishan Death Threat: गोरखपुर सांसद रवि किशन को एक बार फिर जान से मारनें की धमकी मिली है. इस बार रविकिशन के घर पूजा पाठ कराने वाले प्रवीण दीक्षित को फोन कर धमकी दी गई है.  कहा गया कि यह ट्रेलर है. अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:38 AM IST
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. यह धमकी उनके करीबी पंडित प्रवीन शास्त्री को फोन और व्हाट्सएप के जरिए दी गई.  कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया और कहा इस बार मोदी, योगी सब चले जाएंगे रवि किशन भी नहीं बचेंगे!  बता दें कि बुधवार रात कथा वाचक को धमकी भरा कॉल बिहार से आया था.  घटना के बाद से परिवार में दहशत का माहौल है. फिलहाल रामगढ़ताल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

सांसद के करीबी कथा वाचक प्रवीन शास्त्री को धमकी भरा कॉल
4 नवंबर को आई इस धमकी भरी कॉल के बाद सासंद रविकिशन से बात करने के बाद पण्डित प्रवीन शास्त्री ने तुरंत 12 बजे रात को ही रामगढ़ताल थाने पर जाकर तहरीर सौंप दी थी जिसके बाद भी मुकामी पुलिस चौथे दिन तक मुकदमा दर्ज करने के बजाए मामले की जांच करने की बात कह रही है.  सांसद के करीबी कथा वाचक प्रवीन शास्त्री ने आरोपी के साथ हुई बातचीत का वीडियो और चैट पुलिस को सौंप दिया है.  रामगढ़ताल थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है कि धमकी भरे कॉल और व्हाट्सएप चैट की जांच साइबर सेल के जरिए की जा रही है जबकि इस मामले में अभी कोई मुकदमा दर्ज नही किया गया है. 

तस्वीरों पर लाल क्रॉस का निशान
धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप पर जो फोटो भेजा है उसमें रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला, और प्रवीन शास्त्री की तस्वीरों पर लाल क्रॉस का निशान बना हुआ था. 

प्रवीण शास्त्री योगी आदित्यनाथ के ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में दिखते हैं जहां पूजन और धार्मिक कराया जाता है. वर्ष 2017 में वह सीएम योगी के आवास के शुद्धिकरण पूजा में भी शामिल हुए थे और सांसद रविकिशन शुक्ला के करीबी भी बताए जाते हैं.

'यादवों पर टिप्पणी करता है, गोली मार दूंगा'....गोरखपुर सांसद रवि किशन को फिर मिली जान से मारने की धमकी

