Gorakhpur News: कैसे हुई NEET छात्र की मौत? 24 घंटे बाद भी आरोपी पकड़ से बाहर, दीपक हत्याकांड में आया नया मोड़
Gorakhpur NEET Student Murder Case​: गोरखपुर के नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. दीपक गुप्ता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. दीपक की मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई थी. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:09 PM IST
Gorakhpur News
Gorakhpur News

Gorakhpur NEET Student Murder Case​: गोरखपुर के नीट छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. दीपक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मानें तो दीपक की मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई थी. हालांकि, दीपक के परिवार का दावा है कि उनकी मौत गोली लगने से हुई है.

पशु तस्करों के खिलाफ केस दर्ज
दरअसल, जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ चाफी गांव में गो तस्करों ने नीट छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी थी. हत्या के बाद एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे. एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट के साथ पुलिस की पांच टीमें जांच में लगाई गई. इसके साथ ही घटना को अंजाम देने वाले गोकशी गैंग के बदमाशों की धड़पकड़ तेज हो गई. अब इस घटना में शामिल 5 से ज्यादा पशु तस्करों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

हत्याकांड के बाद तनाव बरकरार
दीपक हत्याकांड के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है. आरोपियों को पकड़ने के लिए एसटीएफ और पुलिस की टीमें जुटी हुई है. वहीं, लापरवाही के चलते जंगल धुसड़ पुलिस चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं. बहरहाल, इस घटना को लेकर इलाके में अब भी तनाव बरकरार है.

यह भी पढ़ें: Lucknow News: दूध कारोबारी पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, घर में घुसकर परिजनों को धमकाया, देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका

deepak gupta murder caseGorakhpur Newsgorakhpur policeGorakhpur Murder Case

