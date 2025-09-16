गोरखपुर में NEET छात्र की पशु तस्करों ने बेरहमी से की हत्या, परिजनों का हंगामा, पथराव में SP घायल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2924202
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में NEET छात्र की पशु तस्करों ने बेरहमी से की हत्या, परिजनों का हंगामा, पथराव में SP घायल

Gorakhpur NEET Student Murder: यूपी के गोरखपुर जिले में पशु तस्करों ने एक नीट की तैयार कर रहे 19 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी. दिल दहला देने वाली घटना के बाद से इलाके में बवाल मच गया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur News
Gorakhpur News

Gorakhpur News (नागेन्द्र मणि त्रिपाठी): यूपी के गोरखपुर जिले में पशु तस्करों ने NEET की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में बवाल, आगजनी और जाम की स्थिति बन गई. घटना में SP नार्थ और थाना प्रभारी भी घायल हो गए.

तस्करों के पीछे दौड़ा छात्र
सोमवार देर रात करीब साढ़े 12:30 बजे तीन गाड़ियों से पशु तस्कर पिपराइच के गांव महुआ छापर पहुंचे और चोरी से मवेशियों को खूंटे से खोलने लगे आवाज सुन कर गांव वालों ने शोर मचाया. और इसी दौरान 19 साल का दीपक गुप्ता पुत्र दुर्गेश गुप्ता ग्राम महुआ छापर भी शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़ा.

हत्याकर फेंका शव
तस्करों ने दीपक को पकड़कर जबरन डीसीएम में बैठा लिया और करीब एक घंटे तक घुमाने के बाद उसकी सिर कूचकर हत्या कर दी और युवक के शव को घर से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया. वारदात के बाद गुस्साई भीड़ ने एक डीसीएम को आग के हवाले कर दिया. वहीं पशु तस्कर दूसरे वाहन से भाग फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने रोड किया जाम
मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची लेकिन बीच बचाव के दौरान SP नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनन्द सिंह घायल हो गए. मंगलवार सुबह गुस्साए ग्रामीणों ने गोरखपुर-पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया. जिसके बाद मौके चार थानों की फोर्स और PAC तैनात की गई. 

गांव में पसरा मातम, पुलिस ने संभाला मोर्चा 
पुलिस अधिकारी परिजनों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं. मृतक की पहचान दीपक गुप्ता (19) के रूप में हुई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा है. पुलिस तस्करों की तलाश और हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है. अभी भी सड़क पर ग्रामीणों ने चक्का जाम लगाया हुआ है आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव भी किया है.

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Banda News
मुझे अभिषेक के पास ही जलाना, बांदा में भाई की मौत के गम में बहन ने उठाया खौफनाक कदम
Gorakhpur News
गोरखपुर में NEET छात्र को पशु तस्करों ने उतारा मौत के घाट, गुस्साए परिजनों का हंगामा
Farrukhabad news
कहां है अर्पित सिंह? मामला दर्ज लेकिन नहीं लगा सुराग, एक और चौंकाने वाला खुलासा
kasganj news
कासगंज में हिंदू महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
jaunpur news
जौनपुर में BF से शादी के लिए अड़ गई प्रेमिका, जिद पर झुके परिजन, मंदिर में हुई शादी
UP Encounter
यूपी में मेरठ से लखनऊ तक ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाशों में दहशत,धड़ाधड़ हो रहा एनकाउंटर
free fire game
14 साल के यश ने ऑनलाइन गेम में उड़ाई 13 लाख की रकम, पिता ने डांटा तो लगा लिया फंदा
up accident news
देवरिया में दो छात्रों ने तोड़ा दम, एक घायल, UP के 3 जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे
jaunpur news
जौनपुर में जमीन कब्जाने को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व तहसीलदार समेत 18 पर मुकदमा
Dehradun Cloudburst
देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, 2 लोग लापता, कई होटलों और दुकानों को नुकसान
;