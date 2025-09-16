गोरखपुर में NEET छात्र की पशु तस्करों ने बेरहमी से की हत्या, परिजनों का हंगामा, पथराव में SP घायल

Gorakhpur News (नागेन्द्र मणि त्रिपाठी): यूपी के गोरखपुर जिले में पशु तस्करों ने NEET की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में बवाल, आगजनी और जाम की स्थिति बन गई. घटना में SP नार्थ और थाना प्रभारी भी घायल हो गए.

तस्करों के पीछे दौड़ा छात्र

सोमवार देर रात करीब साढ़े 12:30 बजे तीन गाड़ियों से पशु तस्कर पिपराइच के गांव महुआ छापर पहुंचे और चोरी से मवेशियों को खूंटे से खोलने लगे आवाज सुन कर गांव वालों ने शोर मचाया. और इसी दौरान 19 साल का दीपक गुप्ता पुत्र दुर्गेश गुप्ता ग्राम महुआ छापर भी शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़ा.

हत्याकर फेंका शव

तस्करों ने दीपक को पकड़कर जबरन डीसीएम में बैठा लिया और करीब एक घंटे तक घुमाने के बाद उसकी सिर कूचकर हत्या कर दी और युवक के शव को घर से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया. वारदात के बाद गुस्साई भीड़ ने एक डीसीएम को आग के हवाले कर दिया. वहीं पशु तस्कर दूसरे वाहन से भाग फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने रोड किया जाम

मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची लेकिन बीच बचाव के दौरान SP नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनन्द सिंह घायल हो गए. मंगलवार सुबह गुस्साए ग्रामीणों ने गोरखपुर-पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया. जिसके बाद मौके चार थानों की फोर्स और PAC तैनात की गई.

गांव में पसरा मातम, पुलिस ने संभाला मोर्चा

पुलिस अधिकारी परिजनों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं. मृतक की पहचान दीपक गुप्ता (19) के रूप में हुई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा है. पुलिस तस्करों की तलाश और हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है. अभी भी सड़क पर ग्रामीणों ने चक्का जाम लगाया हुआ है आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव भी किया है.