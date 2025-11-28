Gorakhpur News: गोरखपुर में एसपी का चला हंटर! तीन पुलिसकर्मियों सस्पेंड, ये है पूरा मामला

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: बलरामपुर में एक महिला सिपाही को जबरन रंग लगाना तीन पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ा. इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. गोरखपुर जोन एडीजी के आदेश के बाद एसपी ने तीनों दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलम्बित कर दिया है. विशाखा समिति की जांच रिपोर्ट के बाद अब इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही भी आगे बढ़ रही है.

महिला आरक्षी को जबरन रंग लगाने का आरोप

बलरामपुर कोतवाली में 15 मार्च 2025 को होली उत्सव के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया. आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात तीन पुलिसकर्मियों ने एक महिला सिपाही को उसके मना करने के बावजूद जबरन रंग लगा दिया. महिला आरक्षी ने इस घटना की शिकायत उच्चाधिकारियों से की… जिसके बाद पूरा मामला विशाखा कमेटी को सौंपा गया। जांच में पाया गया कि महिला पुलिसकर्मी की सहमति के बिना उस पर रंग लगाया गया और अभद्रता की गई.

तीन पुलिसकर्मी दोषी करार

रिपोर्ट में तीन पुलिसकर्मियों मुख्य आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी पन्नेलाल और आरक्षी शैलेंद्र कुमार को दोषी करार दिया गया है. विशाखा कमेटी रिपोर्ट के बाद एडीजी के द्वारा त्वरित एक्शन लेने के बाद 3 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड और उनके विरुद्ध FIR दर्ज धारा 14(1) में कार्रवाई चालू है और इसके अलावा बर्खास्तगी की कार्यवाही की तैयारी चल रही है.

क्या बोले एडीजी?

गोरखपुर जोन के एडीजी मुथा अशोक जैन ने कहा महिला अपराध मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल तीनों पुलिसकर्मी निलम्बित हैं और विभागीय जांच तेज हो गई है. किसी भी क्षण बर्खास्तगी की कार्रवाई भी पूरी हो सकती है. कानून तोड़ने पर वर्दी अब ढाल नहीं ज़िम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी.

