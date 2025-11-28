Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3021845
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur News: गोरखपुर में एसपी का चला हंटर! तीन पुलिसकर्मियों सस्पेंड, ये है पूरा मामला

Gorakhpur News:  बलरामपुर में एक महिला सिपाही को जबरन रंग लगाना तीन पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ा. इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. गोरखपुर जोन एडीजी के आदेश के बाद एसपी ने तीनों दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलम्बित कर दिया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur News
Gorakhpur News

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: बलरामपुर में एक महिला सिपाही को जबरन रंग लगाना तीन पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ा. इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. गोरखपुर जोन एडीजी के आदेश के बाद एसपी ने तीनों दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलम्बित कर दिया है. विशाखा समिति की जांच रिपोर्ट के बाद अब इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही भी आगे बढ़ रही है.

महिला आरक्षी को जबरन रंग लगाने का आरोप
बलरामपुर कोतवाली में 15 मार्च 2025 को होली उत्सव के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया. आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात तीन पुलिसकर्मियों ने एक महिला सिपाही को उसके मना करने के बावजूद जबरन रंग लगा दिया. महिला आरक्षी ने इस घटना की शिकायत उच्चाधिकारियों से की… जिसके बाद पूरा मामला विशाखा कमेटी को सौंपा गया। जांच में पाया गया कि महिला पुलिसकर्मी की सहमति के बिना उस पर रंग लगाया गया और अभद्रता की गई.

तीन पुलिसकर्मी दोषी करार
रिपोर्ट में तीन पुलिसकर्मियों मुख्य आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी पन्नेलाल और आरक्षी शैलेंद्र कुमार को दोषी करार दिया गया है. विशाखा कमेटी रिपोर्ट के बाद एडीजी के द्वारा त्वरित एक्शन लेने के बाद 3 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड और उनके विरुद्ध FIR दर्ज धारा 14(1) में कार्रवाई चालू है और इसके अलावा बर्खास्तगी की कार्यवाही की तैयारी चल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले एडीजी?
गोरखपुर जोन के एडीजी मुथा अशोक जैन ने कहा महिला अपराध मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल तीनों पुलिसकर्मी निलम्बित हैं और विभागीय जांच तेज हो गई है. किसी भी क्षण बर्खास्तगी की कार्रवाई भी पूरी हो सकती है. कानून तोड़ने पर वर्दी अब ढाल नहीं ज़िम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी.

यह भी पढ़ें - नाम बदला, धर्म और पता भी...36 साल बाद गिरी नकाब, बॉलीवुड की थ्रिलर स्किप्ट भी शातिर अपराधी ने कर दी थी फेल!

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Bareilly News
नाम बदला, धर्म और पता भी..बॉलीवुड की थ्रिलर स्किप्ट भी शातिर अपराधी ने कर दी थी फेल!
Sambhal news
पहले विरोध अब सहयोग....यूपी में SIR को लेकर सपा सांसद बर्क का यूटर्न!
Muzaffarnagar news
जमीन के लिए मुर्दों को 'जिंदा' करने का खेल! मुजफ्फरनगर से सामने आया चौंकाने वाला केस
bijnor news
मोबाइल पर शादी का कार्ड, क्लिक करते ही बैंक खाता खाली, जानें साइबर ठगी से कैसे बचें!
Prayagraj Magh Mela
1954 के बाद पहली बार.. माघ मेला 2026 में रंग बदले पांटून पुल, संगम बना ‘भगवा नगरी’
haridwar ardh kumbh 2027
महाकुंभ की तरह होगा हरिद्वार अर्धकुंभ का आयोजन! तिथियों पर लगी मुहर
bulandshahr news
हर्ष फायरिंग ने छीन ली भाजपा नेता की जान, बुलंदशहर में शादी का जश्न मातम में बदला
Interesting News
भारत के इस राज्य में शांत रूप में पूजे जाते हैं नरसिंह, जिनकी स्वयं बदलती भुजाएं
Vidhan Sabha Chunav 2027
इन पैरामीटर्स पर फेल हुए तो कट जाएगा टिकट! 2027 से पहले BJP विधायकों का होगा 'टेस्ट'
Interesting News
भगवान विष्णु के दशावतार मंदिर में कदम रखते ही हजारों साल पीछे लौट जाती आत्मा!