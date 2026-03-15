'उससे बात करना बंद कर दो…' नहीं मानी बेटी, तो हैवान बना पिता, हंसिया से उतार दिया मौत के घाट

Gorakhpur Pipraich Murder Case/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गुस्से और झूठी इज्जत के नाम पर एक पिता ही अपनी 23 वर्षीय बेटी का हत्यारा बन बैठा. पहले इस घटना को हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सख्त जांच में पूरा सच सामने आ गया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

हादसा बताकर छिपाने की कोशिश

मामला पिपराइच थाना क्षेत्र के सिंहोरिया गांव का है. यहां रहने वाली 23 वर्षीय नेहा भारती गंभीर रूप से घायल हालत में घर से अस्पताल पहुंचाई गई थी. परिजनों ने पुलिस को बताया था कि नेहा खेत से लौटने के बाद घर में फिसलकर हंसिया पर गिर गई, जिससे उसकी गर्दन कट गई. परिजन उसे तुरंत सीएचसी पिपराइच ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया. यहां करीब एक घंटे तक इलाज चला, लेकिन दोपहर बाद नेहा ने दम तोड़ दिया.

जांच में खुला हत्या का राज

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की. घटनास्थल की पड़ताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिससे पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. इसके बाद पुलिस ने नेहा के पिता कमलेश भारती और मां मनोरमा से सख्ती से पूछताछ की.पूछताछ में परिजन बार-बार बयान बदलने लगे, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया. आखिरकार सख्त पूछताछ में पूरा मामला सामने आ गया. पुलिस को यह भी पता चला कि वार करने के बाद इस्तेमाल किया गया हंसिया छिपा दिया गया था.

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मोबाइल पर बात को लेकर हुआ विवाद

आरोपी पिता कमलेश भारती ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 13 फरवरी की सुबह उसकी बेटी नेहा मोबाइल पर किसी युवक से बात कर रही थी. वह कई दिनों से उसे ऐसा करने से मना कर रहा था. उस दिन जब उसने बेटी को डांटा और थप्पड़ मारा तो नेहा ने भी गुस्से में पिता पर हाथ उठा दिया. इससे वह आपा खो बैठा और घर में रखे हंसिया से नेहा के गले पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल नेहा जमीन पर गिर गई और खून बहने लगा. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिवार ने रची थी झूठी कहानी

हत्या के बाद परिवार ने मिलकर पूरी घटना को हादसा बताने की कहानी बना दी और मां मनोरमा के जरिए पुलिस को तहरीर भी दे दी. हालांकि पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई.

आरोपी पिता गिरफ्तार

पिपराइच पुलिस ने रविवार सुबह साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिता कमलेश भारती को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह घटना एक बार फिर समाज में झूठी शान और तथाकथित इज्जत के नाम पर बेटियों के खिलाफ होने वाली हिंसा की भयावह सच्चाई को उजागर करती है.

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