गोरखपुर में इंसानियत शर्मसार! मंदिर के पास सो रही महिला से दुष्कर्म, CCTV से खुला राज

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिसे से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बहसि दरिंदे ने मंदिर परिसर के पवित्र स्थान के पास सो रही एक मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला. मगर आरोपी के दरिन्दगी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, और घटना की फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल होने लगी. जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है. सीसीटीवी फुटेज के द्वारा राज खोले जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही मामले की जांच तेज कर दी है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना पिपराइच कस्बे में स्थित एक मंदिर परिसर के पास की बताई जा रही है. जहां पर 35 वर्षीय मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. जानकारी के अनुसार, महिला दिनभर कस्बे में इधर-उधर घूमती थी और रात होने पर मंदिर परिसर के पास आकर सो जाती थी. आरोप है कि 24 जुलाई की रात क्षेत्र का रहने वाला दीपक गुप्ता वहां पहुंचा और महिला को अकेला एवं असहाय देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. अगली सुबह महिला की स्थिति देखकर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ.
पुजारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
इसके बाद मंदिर के पुजारी ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी तो पूरी घटना कैमरे में कैद मिली. कुछ ही देर बाद सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो गई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी. मामला सार्वजनिक होते ही पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान शुरू कर दी. पिपराइच थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और उसके बयान दर्ज किए. मंदिर के पुजारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब घटनास्थल से अन्य साक्ष्य भी जुटा रही है ताकि मामले में मजबूत चार्जशीट दाखिल की जा सके.
एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने क्या बताया?
दरिंदगी की इस घटना को लेकर एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना निष्पक्ष और गंभीरता से की जा रही है तथा सभी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. मानसिक रूप से अस्वस्थ और असहाय महिला के साथ हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर पुलिस की आगे की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है.