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गोरखपुर में इंसानियत शर्मसार! मंदिर के पास सो रही महिला से दुष्कर्म, CCTV से खुला राज

Gorakhpur News: गोरखपुर में मंदिर परिसर के पास सो रही मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया. घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 29, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:45 PM IST
गोरखपुर में इंसानियत शर्मसार! मंदिर के पास सो रही महिला से दुष्कर्म, CCTV से खुला राज
Image Credit: फाइल फोटो

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