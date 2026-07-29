गोरखपुर में इंसानियत शर्मसार! मंदिर के पास सो रही महिला से दुष्कर्म, CCTV से खुला राज

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिसे से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बहसि दरिंदे ने मंदिर परिसर के पवित्र स्थान के पास सो रही एक मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला. मगर आरोपी के दरिन्दगी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, और घटना की फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल होने लगी. जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है. सीसीटीवी फुटेज के द्वारा राज खोले जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही मामले की जांच तेज कर दी है.