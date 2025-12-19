रेलवे भर्ती घोटाले में गोरखपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी पूर्व रेलकर्मी का 1 करोड़ का मकान कुर्क

Gorakhpur News: रेलवे ग्रुप-डी भर्ती में हुई धांधली के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है. एम्स थाना पुलिस ने पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसका करीब एक करोड़ रुपये की कीमत का मकान कुर्क कर लिया है.
Trending Photos
Gorakhpur News (नागेन्द्र मणि त्रिपाठी): गोरखपुर में पुलिस की अपराधियों पर लगाम कसती जा रही है. रेलवे ग्रुप-डी भर्ती में हुई धांधली के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है. एम्स थाना पुलिस ने पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसका करीब एक करोड़ रुपये की कीमत का मकान कुर्क कर लिया है. यह मकान शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्तीनगर इलाके में स्थित है.
रेलवे ग्रुप-डी परीक्षा में हेराफेरी से जुड़ा मामला
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर के तहत की गई है, जिसकी विवेचना एम्स थाना पुलिस कर रही थी. दरअसल पूरा मामला रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप-डी परीक्षा में कथित हेराफेरी से जुड़ा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया कि चंद्रशेखर आर्य ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान परिणामों में छेड़छाड़ कर अपने बेटे राहुल प्रताप का नाम चयन सूची में शामिल कराया.
आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा
जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 15 जून को कैंट थाना पुलिस ने पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य उसके बेटे राहुल प्रताप, एक अन्य पूर्व रेलकर्मी राम सजीवन और उसके बेटे सौरभ के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों पर बाद में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया. पुलिस के अनुसार इस पूरे गिरोह का सरगना राम सजीवन है जो शाहपुर क्षेत्र की रेलवे मॉडल कॉलोनी में रहता है और रेलवे भर्ती बोर्ड में कार्यरत रह चुका है.
क्या हैं आरोप?
आरोप है कि उसने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं कीं और अपने बेटे समेत अन्य लोगों को नौकरी दिलाने की साजिश रची.
बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव की मौजूदगी में एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने भारी पुलिस बल के साथ राप्तीनगर स्थित मकान पर कुर्की की कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान डुगडुगी बजाकर इलाके में मुनादी कराई गई और मकान पर सरकारी नोटिस चस्पा किया गया.कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा.
क्या बोले एसपी सिटी?
अभिनव त्यागी, एसपी सिटी गोरखपुर ने बताया , “चंद्रशेखर आर्य मूल रूप से गाजीपुर जिले के सादात थाना क्षेत्र के बरहपार नसरतपुर गांव का रहने वाला है. रेलवे भर्ती में धोखाधड़ी और संगठित अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
चपरासी ने सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लगाई लाखों की चपत! लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने का आरोप