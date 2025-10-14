इज्जत और तानों के बीच पिस गए रिश्ते… ‘एक शब्द’ ने बुजुर्ग दादी की ली जान! गोरखपुर में पोती बनी हत्यारी

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 18 दिन पहले मिली एक सिर कटी लाश के रहस्य से आखिरकार पुलिस ने पर्दा उठा दिया है. यह वारदात किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं, क्योंकि हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि मृतका की अपनी ही पोती निकली. वजह थी बार-बार “बंगालिन” कहकर अपमान करना!

कहां की है ये घटना?

26 सितंबर की सुबह पीपीगंज इलाके के भुईधरपुर गांव में खेत में 55 वर्षीय कलावती देवी की सिर कटी लाश मिली थी. 18 दिन चली पुलिस जांच में जब कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो शक का दायरा मृतका के ही घर तक पहुंचा और फिर सामने आई रूह कंपा देने वाली सच्चाई.

एक शब्द’ ने बुजुर्ग दादी की ली जान!

पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर को दोपहर में घर पर दादी कलावती और पोती खुशी अकेली थीं. किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दादी ने एक बार फिर खुशी को “बंगालिन” कहकर ताना मार दिया. इस बात से गुस्से में आग-बबूला हुई खुशी ने गड़ासा उठाया और चार वार कर अपनी ही दादी का सिर धड़ से अलग कर दिया.

मां ने भी बेटी का दिया साथ

शाम को जब खुशी की मां उत्तरा देवी घर लौटीं तो उन्होंने अपनी सास की सिर कटी लाश और खून से सनी अपनी बेटी को देखा तो सन्न रह गईं. इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची, लाश को बोरे में भरकर साइकिल से दूर खेतों में फेंक दिया और पहचान मिटाने के लिए बोरा जला दिया.

एसपी का बायन

लेकिन अपराध के बाद चाहे जितनी चालाकी क्यों न हो, सुराग छूट ही जाते हैं. पुलिस ने गहन जांच में गड़ासा और साइकिल बरामद की और मां-बेटी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हत्यारी मां-बेटी को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

