Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2961218
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

इज्जत और तानों के बीच पिस गए रिश्ते… ‘एक शब्द’ ने बुजुर्ग दादी की ली जान! गोरखपुर में पोती बनी हत्यारी

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में खेत में एक 55 वर्षीय महिला की सिर कटी लाश मिली. 18 दिन चली गुत्थी को जब पुलिस ने सुलझाया तो जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को सन्न कर दिया

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur police
Gorakhpur police

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 18 दिन पहले मिली एक सिर कटी लाश के रहस्य से आखिरकार पुलिस ने पर्दा उठा दिया है. यह वारदात किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं, क्योंकि हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि मृतका की अपनी ही पोती निकली. वजह थी बार-बार “बंगालिन” कहकर अपमान करना!

कहां की है ये घटना?
26 सितंबर की सुबह पीपीगंज इलाके के भुईधरपुर गांव में खेत में 55 वर्षीय कलावती देवी की सिर कटी लाश मिली थी. 18 दिन चली पुलिस जांच में जब कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो शक का दायरा मृतका के ही घर तक पहुंचा और फिर सामने आई रूह कंपा देने वाली सच्चाई.

एक शब्द’ ने बुजुर्ग दादी की ली जान!
पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर को दोपहर में घर पर दादी कलावती और पोती खुशी अकेली थीं. किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दादी ने एक बार फिर खुशी को “बंगालिन” कहकर ताना मार दिया. इस बात से गुस्से में आग-बबूला हुई खुशी ने गड़ासा उठाया और चार वार कर अपनी ही दादी का सिर धड़ से अलग कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मां ने भी बेटी का दिया साथ
शाम को जब खुशी की मां उत्तरा देवी घर लौटीं तो उन्होंने अपनी सास की सिर कटी लाश और खून से सनी अपनी बेटी को देखा तो सन्न रह गईं. इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची,  लाश को बोरे में भरकर साइकिल से दूर खेतों में फेंक दिया और पहचान मिटाने के लिए बोरा जला दिया.

एसपी का बायन
लेकिन अपराध के बाद चाहे जितनी चालाकी क्यों न हो, सुराग छूट ही जाते हैं. पुलिस ने गहन जांच में गड़ासा और साइकिल बरामद की और मां-बेटी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हत्यारी मां-बेटी को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. 

और पढे़ं:  सिपाही बेटे की बेदर्द पिटाई ने पिता की छीन ली जिंदगी, कारण सामने आया तो चौंक उठे सब!
 

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Varanasi News
वाराणसी के दालमंडी की बदल जाएगी सूरत! आधुनिक सड़क का शानदार लेआउट जारी
Lakhimpur Khiri
जनता के भरोसे की जीत.. योगी सरकार ने बदला यूपी का चेहरा, लखीमपुर खीरी ने मारी बाजी
Bahraich latest News
मालिक को बचाने के लिए भेड़िया से भिड़ा 'छोटू', वफादार डॉगी की पूरे बहराइच में चर्चा
Jhansi
खेल अब सिर्फ शौक नहीं.. आत्मनिर्भर भारत का आधार है, झांसी में CM योगी ने दिया मंत्र
Gorakhpur News
इज्जत और तानों के बीच पिस गए रिश्ते… ‘एक शब्द’ ने बुजुर्ग दादी की ली जान!
up employees
यूपी के लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सीएम योगी का दिवाली पर बड़े तोहफे का ऐलान
UP News
‘विकसित यूपी’ की ओर जनता का साथ, सीएम योगी की पहल को मिला जबरदस्त जनसमर्थन
PremanandJi Maharaj
प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, जाना स्वास्थ्य का हाल
Lucknow latest news
यूपी के आलू किसानों को दिवाली का तोहफा, उद्यान विभाग के आलू बीज पर मिलेगी भारी छूट
jaunpur news
अमेरिका तक जगमगाएंगे जौनपुर के दीये, बिना तेल के भी हैं जलते,मुस्लिम महिलाओं ने बनाए