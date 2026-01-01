Advertisement
न्यूड वीडियो दिखाता... छात्रों से बैड टच, गोरखपुर में टीचर की दरिंदगी से सहमा शहर!

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में छात्राओं के साथ बैड टच करने का आरोपी हैवान शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक उन्हें होमवर्क के बहाने अकेले बुलाता था, जिसके बाद वह उनके साथ अमानवीय हरकतें करता था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:21 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर नन्ही छात्राओं के साथ गंभीर अश्लील हरकतों के आरोप लगे हैं. पीड़ित बच्चियों की शिकायत के बाद भी जब स्थानीय पुलिस ने ढिलाई बरती तब मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा जिसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया. 

कहां का है मामला?
दरअसल, ये मामला गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र का है. यहां के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 3 और 4 की छात्राओं ने अपने 56 वर्षीय शिक्षक नवल किशोर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. बच्चियों के मुताबिक, आरोपी शिक्षक उन्हें होमवर्क के बहाने अकेले बुलाता था, जिसके बाद  अपने मोबाइल फोन पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो दिखाता था और फिर उनके साथ अशोभनीय हरकतें करता था.

ऐसा बताया जा रहा है कि  बच्चियों ने यह भी बताया कि जब वे इसका विरोध करती थीं तो आरोपी उन्हें धमकाता मारपीट करता और कहता कि अगर किसी को बताया तो गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा. लगातार मानसिक प्रताड़ना के बाद बच्चियों ने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को पूरी बात बताई. 

शिकायत के कई दिनों बाद हुआ एफआईआर
वहीं परिजनों का आरोप है कि 26 दिसंबर को शिकायत देने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर बिना मुकदमा दर्ज किए छोड़ दिया जिससे पीड़ित परिवारों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया. जब मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तब जाकर 31 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया. 

पीड़ित बच्ची की मां ने क्या बताया?
पीड़ित बच्ची की मां ने कहा कि मेरी बेटी बहुत डरी हुई थी, कई दिनों तक कुछ बोल ही नहीं पा रही थी. जब उसने बताया तो हमें यकीन नहीं हुआ. हमने तुरंत शिकायत की, लेकिन शुरू में कोई सुनवाई नहीं हुई. 

पीड़ित बच्ची के पिता ने क्या कहा?
पीडित बच्ची के पिता ने बताया कि अगर हम ऊपर अधिकारियों तक नहीं जाते तो शायद आज भी वो शिक्षक खुलेआम स्कूल में पढ़ा रहा होता. हम सिर्फ अपनी बच्चियों को न्याय चाहते हैं. 

एसपी साउथ का बयान
वहीं इस संबंध में  एसपी साउथ दिनेश कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़ित बच्चियों के बयान लिए जा रहे हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. यह मामला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि समय पर कार्रवाई न होने से पीड़ितों का भरोसा कितना टूट जाता है.

