पहले मां-बेटी को पिलाई शराब, फिर हथौड़े से उतारा मौत के घाट… गर्लफ्रेंड के पिता का कर्ज चुकाने के लिए प्रेमी बना हैवान!

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. जिस दोहरे हत्याकांड ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया था, उसकी गुत्थी पुलिस ने ऐसे खोली है कि हर कोई सन्न है. मां-बेटी की नृशंस हत्या किसी बाहरी हमलावर ने नहीं, बल्कि परिवार के ही बेहद करीबी युवक ने की थी वो युवक, जो घर में बेटे की तरह आता था… जिसे “बुआ” कहकर पुकारता था.

क्या है पूरा मामला?

शाहपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुरवा में स्थित यही वह मकान है,जहां 23 नवंबर की रात 75 वर्षीय शांति जायसवाल और उनकी 50 वर्षीय बेटी विमला की हथौड़े से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में मामला लूट का लग रहा था, लेकिन 13 दिन की गहन जांच के बाद पुलिस ने जो सच सामने रखा, वह और भी ज्यादा खौफनाक था.पुलिस के मुताबिक, इस दोहरे हत्याकांड का आरोपी घर का ही बेहद करीबी 21 वर्षीय युवक रजत उर्फ रितेश निकला, जो मृतका विमला को “बुआ” कहकर बुलाता था. घर में बेधड़क आना-जाना, हर गतिविधि की जानकारी और इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने यह खौफनाक साजिश रची.

मां-बेटी को पिलाई शराब

वारदात की रात आरोपी रजत शराब की बोतल लेकर विमला के घर पहुंचा. पहले उसने मां-बेटी को शराब पिलाई, फिर अचानक विमला के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करने लगा. विमला चीखती रही, लेकिन आरोपी तब तक वार करता रहा जब तक उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई. शोर सुनकर जब शांति देवी जागीं, तो अपनी पहचान छिपाने के लिए रजत ने उन्हें भी उसी हथौड़े से मौत के घाट उतार दिया. ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों की हत्या के बाद आरोपी घर से करीब साढ़े चार लाख रुपये नकद और सोने के गहने लेकर फरार हो गया. जांच में सामने आया कि रजत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. ऑनलाइन लोन, उधारी और गर्लफ्रेंड के खर्चों ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया था.

कैसे हुआ खुलासा?

लूट के पैसों से रजत ने कि डेढ़ लाख रुपये गर्लफ्रेंड के पिता का कर्ज चुकाया, पचास हजार रुपये अपने पिता को दिए और डेढ़ लाख का मोबाइल फोन खरीदा था. इन असामान्य खर्चों ने पुलिस का शक गहरा दिया. शाहपुर थाना, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम, एंटी थेफ्ट सेल और डॉग स्क्वॉड लगातार जांच में जुटे रहे. करीब 800 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 200 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जांच हुई और अंततः 11 दिन बाद एक कैमरे में रजत की तस्वीर मिल गई.

पुलिस के अनुसार, आरोपी घर की हर गतिविधि से वाकिफ था. उसे पता था कि नकदी और गहने कहां रखे जाते हैं. इसी जानकारी का लाभ उठाकर उसने सुनियोजित तरीके से हत्या की. उसके पास से हथौड़ा, लूटी गई नकदी, सोना, मोबाइल और बाइक बरामद कर ली गई है. आरोपी के खिलाफ पहले भी मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं. हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद वही आरोपी मां-बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, रोया और घड़ियाली आंसू बहाता रहा, ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो.