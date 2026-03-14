सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर मॉडलिंग या नौकरी का झांसा... गोरखपुर में जिस्म फरोशी कराने वाले गैंग का पर्दाफाश

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में होटल और हुक्का बार की आड़ में चल रहे देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. शाहपुर और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान सामने आया है कि गिरोह सोशल मीडिया, मोबाइल और जान-पहचान के जरिए पहले लड़कियों से दोस्ती करता था, फिर नौकरी, पार्टी और बेहतर भविष्य का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था. पुलिस के अनुसार इस पूरे नेटवर्क का सरगना अनिरुद्ध ओझा बताया जा रहा है और कई होटल व हुक्का बार इस गिरोह के ठिकाने बने हुए थे.

शहर के चर्चित होटल और हुक्का बार ठिकाने

शहर के चर्चित होटल और हुक्का बार से जुड़े देह व्यापार कांड की जांच में पुलिस को एक संगठित सिंडिकेट के काम करने के संकेत मिले हैं. जांच में पता चला है कि गिरोह कई परतों में काम करता था और अलग-अलग लोग अलग जिम्मेदारी निभाते थे. गिरोह के सदस्य सबसे पहले इंटरनेट मीडिया, मोबाइल नंबर या स्थानीय संपर्कों के जरिए लड़कियों से बातचीत शुरू करते थे. धीरे-धीरे उनसे दोस्ती कर भरोसा जीत लिया जाता था. इसके बाद उन्हें नौकरी दिलाने, होटल में काम देने, मॉडलिंग या पार्टी में बुलाने का लालच दिया जाता था.

गिरोह में लड़कियां भी शामिल

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कई मामलों में गिरोह से जुड़ी कुछ लड़कियां भी नई लड़कियों को फंसाने में सहयोग करती थीं. वे बातचीत कर भरोसा दिलातीं और फिर उन्हें होटल, हुक्का बार या किराए के कमरों तक बुलाया जाता था.

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विरोध करने पर धमकी या नशे की डोज

शाहपुर क्षेत्र के फ्लाई-इन होटल और जेनिस बाटल हुक्का बार को इस नेटवर्क के प्रमुख ठिकानों के रूप में चिन्हित किया गया, यहां लड़कियों को बुलाकर ग्राहकों के सामने पेश किया जाता था. विरोध करने पर उन्हें डराया-धमकाया जाता था और कई बार नशा देकर भी चुप कराने की कोशिश की जाती थी.

कैसे बनाते थे ग्राहक

ग्राहकों से संपर्क भी पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था. मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग और ऑनलाइन भुगतान के जरिए सौदा तय होता था. एक बार गिरोह के चंगुल में फंसने के बाद लड़कियों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता था.

वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी

गिरोह के सदस्य लड़कियों को वीडियो या फोटो वायरल करने, परिवार को बदनाम करने या पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर उन्हें मजबूर करते थे. इसी दबाव में कई किशोरियां और युवतियां लंबे समय तक इस जाल में फंसी रहीं.

गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अनिरुद्ध ओझा समेत अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और गिरोह से जुड़े लोगों की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है.

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