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हादसा या लापरवाही? गोरखपुर में पावर ग्रिड कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप, परिजनों का हंगामा

Gorakhpur News: सहजनवा स्थित पावर ग्रिड में काम कर रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को सहजनवा सीएचसी पर रखकर जमकर हंगामा किया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 20, 2026, 10:43 PM IST
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हादसा या लापरवाही? गोरखपुर में पावर ग्रिड कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप, परिजनों का हंगामा

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सहजनवा स्थित पावर ग्रिड में काम कर रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और शव को सहजनवा सीएचसी पर रखकर जमकर हंगामा किया. सूचना पर गीडा और सहजनवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाने-बुझाने के बाद मामला शांत कराया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है. 

पावर ग्रिह पर काम करने गया था युवक 
मृतक की पहचान गीडा थाना क्षेत्र के कोल्हुई गांव निवासी 20 वर्षीय जीतू सहनी पुत्र अर्जुन सहनी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जीतू सहजनवा स्थित पावर ग्रिड में कार्य कर रहा था, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. 

परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया हंगामा 
आक्रोशित परिजन शव को लेकर सहजनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और वहां शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों का आरोप था कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी सही जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है. सीएचसी परिसर में हंगामे और तनाव की सूचना मिलते ही गीडा और सहजनवा थाने की पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. काफी देर तक चली बातचीत और मान-मनौव्वल के बाद परिजन शांत हुए और पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गए. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

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पीएम रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई 
मामले को लेकर सीओ गीडा योगेन्द्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण स्पष्ट हो सकेंगे. परिजनों की तरफ से अभी कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी. फिलहाल युवक की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके बाद ही साफ हो सकेगा कि यह हादसा था या लापरवाही अथवा कोई अन्य वजह. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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