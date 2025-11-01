Advertisement
गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का आज शुभारंभ करेंगे सीएम योगी, डिजिटल ज्ञान के साथ बच्चों का भरपूर मनोरंजन

Gorakhpur Literary Festival: साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में आज से होने जा रहा है. 1 नवंबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी शनिवार को करेंगे. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:44 AM IST
Gorakhpur Pustak mahotsav: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1 नवंबर से 9 नवंबर तक चलने वाले गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 नवंबर, शनिवार को करेंगे. शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन जैसे कई गणमान्य लोग शामिल रहेंगे.

नेशनल बुक ट्रस्ट कर रहा आयोजित
गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नेशनल बुक ट्रस्ट (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास) की ओर से आयोजित यह महोत्सव प्रदेश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण होगा. इसमें प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क रहेगा.  इस 'साहित्यिक महाकुंभ' में 100 से अधिक प्रकाशकों के 200 से अधिक स्टॉल लगेंगे, जहां विभिन्न भाषाओं की हजारों पुस्तकें प्रदर्शित होंगी. इन स्टॉल पर हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं की हजारों किताबें पाठकों के लिए उपलब्ध होंगी. यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक हर वर्ग के लिए किताबें होंगी. यह आयोजन गोरखपुर को राष्ट्रीय साहित्यिक नक्शे पर एक नई पहचान देगा.

डिजिटल युग में ज्ञान का संगम
महोत्सव में आने वाले दर्शक ‘राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय (National Digital Library of India)’ का भी अनुभव कर सकेंगे. यहां 3,000 से ज्यादा ई-पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध होगी. यह पारंपरिक पठन संस्कृति और डिजिटल ज्ञान की दुनिया का एक सुंदर संगम होगा. यह पुस्तक महोत्सव गोरखपुर की पहचान को एक नए आयाम पर ले जाएगा. किताबों की खुशबू, कवियों के शब्द और संगीत की लहरों से भरा यह आयोजन आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा

 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगीन छटा बिखरेगी
हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगीन छटा बिखरेगी. लखनऊ के बिरजू महाराज कथक संस्थान के कलाकार शास्त्रीय नृत्य और गायन प्रस्तुत करेंगे. इसके साथ ही कव्वाली, फोक और सूफी संगीत से माहौल मंत्रमुग्ध होगा. “फोक क्वीन ऑफ इंडिया” मालिनी अवस्थी की विशेष प्रस्तुति भी दर्शकों के लिए यादगार रहेगी. इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाटक, बॉलीवुड फ्यूजन म्यूजिक और कवि सम्मेलन भी आयोजित होंगे.

Gorakhpur sahityik MahakumbhGorakhpur Pustak mahotsavNational Book festivalGorakhpur Book Fair

