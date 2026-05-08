शादी की खुशियां मातम में बदलीं, गोरखपुर में नीलगाय को बचाने में पलटी बोलेरो, 3 रिश्तेदारों की मौत

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मझगांवा पुलिया के पास नीलगाय को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कई बार पलट गई. हादसे में तीन रिश्तेदारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी लोग शादी के बाद आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे. हादसे के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, गगहा क्षेत्र के कोठा गांव और बड़हलगंज के कोल्हुआ टांडा निवासी परिवार के लोग हरिहरां गांव में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर बोलेरो से वापस लौट रहे थे. देर रात जब उनकी गाड़ी मझगांवा पुलिया के पास पहुंची तभी अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई. चालक ने जानवर को बचाने की कोशिश की लेकिन तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर चार बार पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए.चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने दौड़ कर मदद की और सभी को बाहर निकलने लगे.

इस हादसे में गगहा के कोठा निवासी 18 वर्षीय शिवम त्रिपाठी, बड़हलगंज के कोल्हुआ टांडा निवासी उन्नति तिवारी और 65 वर्षीय विजय नारायण की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं शशांक पांडेय, नर्मदा देवी, साधना तिवारी और अनिल त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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बताया जा रहा है कि मृतक शिवम त्रिपाठी की बहन की शादी बुधवार को हुई थी. शादी के बाद हरिहरां स्थित ननिहाल में पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया था. उसी कार्यक्रम से लौटते समय यह हादसा हो गया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

स्थानीय पुलिस के मानें तो नीलगाय को बचाने के दौरान बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई थी. हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और चार लोग घायल हैं. घायलों का इलाज कराया जा रहा है. गगहा थाना क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. शादी की खुशियां कुछ ही घंटों में चीख-पुकार में तब्दील हो गईं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.