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शादी की खुशियां पलभर में चीख-पुकार में बदली, गोरखपुर में दूल्हा की कार और एंबुलेंस की भीषण टक्कर

Gorakhpur News:  गोरखपुर जिले  में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार कार और एंबुलेंस के बीच आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि कार में सवार दूल्हा अपनी नवविवाहिता दुल्हन को विदा कराकर घर लौट रहा था.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 05, 2026, 07:57 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई है,जहां एक दूल्हे की कार नम्बर UP56 BE3320 और एक एंबुलेंस के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत कई लोग घायल हो गए. जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई,  स्थानिय लोगों ने तुरन्त दौड़ कर सभी घायलों को बाहर निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया. हादसे की वजह सड़क निर्माण कार्य और एक लेन पर चल रहा ट्रैफिक बताया जा रहा है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना गुलरिहा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, बता दें कि जहां पर एंबुलेंस से उसकी कार की सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर हड़कंप मच गया. हादसे में दूल्हा-दुल्हन सहित कार में सवार अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जिस जगह यह हादसा हुआ वहां टू-लेन सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते एक तरफ का रास्ता बंद था. दोनों दिशाओं का ट्रैफिक एक ही लेन से गुजर रहा था, जिससे आमने-सामने टक्कर हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए जांच शुरू कर दी है.

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फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन में लापरवाही किस तरह हादसों को न्योता दे रही है, इसकी एक और तस्वीर गोरखपुर से सामने आई है. फिलहाल राहत की बात ये है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. 

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