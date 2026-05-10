गोरखपुर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन दोस्तों को रौंदा, एक की मौत, दो जिंदगी की जंग लड़ रहे

गोरखपुर/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है. जहां रविवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना गीडा थाना क्षेत्र में की बताई जा रही है, जानकारी के मुताबिक, खजनी थाना क्षेत्र के बसिया खुर्द गांव निवासी राम जियाऊ के पुत्र आदित्य सिंह और राहुल सिंह अपने मित्र आलोक सिंह के साथ रविवार को किसी काम से सहजनवा की तरफ गए थे. काम खत्म करने के बाद तीनों युवक एक ही बाइक से वापस घर लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे जैसे ही उनकी बाइक गीडा थाना क्षेत्र के गौसपुर स्थित अमटौरा मोड़ के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने राहुल सिंह को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल आदित्य सिंह और आलोक सिंह की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

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घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक और खलासी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलने पर पहुंची गीडा थाना पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हैं. चालक और खलासी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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