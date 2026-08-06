गोरखपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर, सिक्योरिटी गार्ड को कुचलकर चालक फरार; CCTV में कैद हुई घटना

गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक पर 52 वर्षीय अनूप राज उर्फ मुनमुन सड़क किनारे पैदल जा रहे थे. तभी गोरखपुर डिपो की तेज रफ्तार जनरथ रोडवेज के चालक ने लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए उन्हें कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं सड़क हादसे के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. कुछ देर तक शास्त्री चौक पर यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई.