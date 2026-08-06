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गोरखपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर, सिक्योरिटी गार्ड को कुचलकर चालक फरार; CCTV में कैद हुई घटना

गोरखपुर के शास्त्री चौक पर तेज रफ्तार जनरथ रोडवेज बस ने एक सिक्योरिटी गार्ड को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना CCTV में कैद हुई और पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 06, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:02 PM IST
गोरखपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर, सिक्योरिटी गार्ड को कुचलकर चालक फरार; CCTV में कैद हुई घटना
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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