गोरखपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर, सिक्योरिटी गार्ड को कुचलकर चालक फरार; CCTV में कैद हुई घटना

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में लापरवाह रोडवेज बस के चालक ने एक परिवार की खुशियां छीन ली. तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर कैमरे में कैद हुआ है. शहर के शास्त्री चौक पर तड़के एक रोडवेज बस ने सड़क किनारे पैदल जा रहे बिहार के पटना निवासी सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से कुचल दिया. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.
जबकि लापरवाह चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन CCTV फुटेज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा. कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जनरथ रोडवेज बस को राप्तीनगर डिपो से कब्जे में ले लिया है. मृतक की पहचान बिहार के पटना निवासी 52 वर्षीय अनूप राज उर्फ मुनमुन के रूप में हुई है.
गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक पर 52 वर्षीय अनूप राज उर्फ मुनमुन सड़क किनारे पैदल जा रहे थे. तभी गोरखपुर डिपो की तेज रफ्तार जनरथ रोडवेज के चालक ने लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए उन्हें कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं सड़क हादसे के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. कुछ देर तक शास्त्री चौक पर यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बस की पहचान जनरथ रोडवेज बस के रूप में की और उसे राप्तीनगर डिपो से कब्जे में ले लिया. अब फरार चालक की तलाश की जा रही है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है. मृतक की पहचान बिहार के पटना निवासी अनूप राज उर्फ मुनमुन के रूप में हुई है. वह गोरखपुर की अलर्ट सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड के पद पर कार्यरत थे और कोतवाली क्षेत्र में अपने भांजे के साथ रहते थे. पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक परिवार का सहारा छीन लिया. अब सवाल यह है कि आखिर सड़क पर दौड़ रही सार्वजनिक परिवहन की बसों की रफ्तार पर लगाम कब लगेगी? फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच जारी है.
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