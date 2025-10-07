Advertisement
गोरखपुर में लग रहा रोजगार महाकुंभ-2025, 8वीं पास लेकर लेकर पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स को विदेश में नौकरी, पढ़ें पूरी डिटेल

Gorakhpur Rojgar Mahakumbh 2025: पूर्वांचल के युवाओं को विदेश में नौकरी का शानदार मौका है. गोरखपुर में अगले हफ्ते दिवाली से पहले रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है. जिसमें 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स को विदेश में नौकरी बांटी जाएंगी. आइये विस्तार से जानें, ये मौका छूट न जाए.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 07, 2025, 01:59 PM IST
गोरखपुर: पूर्वांचल के युवाओं के लिए खुशखबरी है. गोरखपुर में आने वाले 14 और 15 अक्टूबर को दो दिवसीय रोजगार महाकुंभ-2025 का आयोजन किया जा रहा है. यह मेला मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक संस्थान (एमएमएमयूटी) परिसर में आयोजित होगा, जिसमें देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी. 

10 हजार नौकरियां बटेंगी
इस रोजगार महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अंतरराष्ट्रीय कंपनी ‘गिल स्मार्ट ग्रुप’ के माध्यम से लगभग 10,000 युवाओं को यूएई और ओमान में नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे. कंपनी 8वीं पास से लेकर उच्च शिक्षित अभ्यर्थियों तक के लिए विभिन्न टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल पदों पर भर्ती करेगी.

उपलब्ध पदों में पेंटर, प्लंबर, ड्राइवर, कारपेंटर, मेसन, वेल्डर, स्टील फिक्सर, फिटर, हेल्पर, क्लीनर और इलेक्ट्रीशियन जैसे कार्य शामिल हैं. इससे तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं को विदेश में रोजगार का एक सुनहरा मौका मिलेगा.

कैसे करें भागीदारी
इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण के बाद उम्मीदवार 14 या 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से एमएमएमयूटी पहुंचकर मेले में भाग ले सकते हैं. प्रतिभागियों को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्र, बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां साथ लानी होंगी.

पूरी तरह निशुल्क आयोजन
रोजगार महाकुंभ में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. हालांकि प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा.

सेवायोजन विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि यह आयोजन युवाओं को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बेहतर रोजगार अवसरों से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है. गोरखपुर में होने वाला यह रोजगार महाकुंभ हजारों युवाओं के करियर की दिशा बदलने की क्षमता रखता है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

