गोरखपुर में एसएसपी राजकरन नय्यर का बड़ा एक्शन! लापरवाही पर इन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने को लेकर एसएसपी राजकरन नय्यर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. प्रभारी निरीक्षक पीपीगंज प्रभुदयाल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया.
गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में दो दिन पहले ई-लाइब्रेरी में पढ़ने वाले दो छात्रों की दबंगों ने सरेआम पिटाई कर दी थी. छात्रों को पीटते हुए सड़क तक घसीटा गया और जब ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया तो दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए थे. सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे रेड गैंग और AK-47 गैंग के सदस्य शामिल होने की खबर आई थी. मामले पर एसएसपी राजकरन नय्यर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है.
ड्यूटी पर लापरवाही का आरोप
वहीं इन दोनों गैंग्स पर नकेल कसने में नाकाम रहने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एसएसपी राजकरन नय्यर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक पीपीगंज प्रभुदयाल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया. ZEEUPUK ने पीपीगंज थाना क्षेत्र में रेड गैंग व AK47गैंग के सदस्यों द्वारा दिन दहाड़े सड़क पर दहशत फैलाने के लिए दो छात्रों के साथ की गई मारपीट की खबर को प्रमुखता से दिखाई थी.
एसएसपी की बड़ी कार्रवाई
Zee News पर खबर चलने के बाद SSP की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. उन्होंने पीपीगंज के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया. गोरखपुर के SSP राजकरन नय्यर ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं होगा औऱ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह को नया थाना प्रभारी पीपीगंज बनाया गया है. जो गैंगवार और दबंगई पर नकेल कसने की जिम्मेदारी संभालेंगे.
इन पुलिसकर्मियों पर भी गिरी गाज
इसके अलावा चौकी प्रभारी दुधरा बाजार व चौकी प्रभारी बरही को जनसुनवाई में लापरवाही बरतने अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन दोनों के विरुद्ध विभागीय जांच के भी आदेश दिये गये हैं. बांसगांव कस्बा चौकी प्रभारी रहे अरुण कुमार सिंह को पीपीगंज थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है.