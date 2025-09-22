Gorakhpur News: गोरखपुर में संदिग्ध ड्रोन ने उड़ाई लोगों के साथ पुलिस की नींद, रात भर पहरा देते रहे ग्रामीण
Gorakhpur News:गोरखपुर के एक गांव में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से दहशत फैल गई. हाल ही में छात्र हत्या मामले से सुर्खियों में रहे इस गांव में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. ग्रामीण आपराधिक साजिश की आशंका जता रहे हैं.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:34 AM IST
Gorakhpur News: गोरखपुर के पिपराईच थाना क्षेत्र के महुआचाफी गांव में रविवार रात अचानक संदिग्ध ड्रोन उड़ते देखे जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. यह घटना रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन कुछ देर तक गांव के ऊपर मंडराता रहा और उसके बाद अचानक तेज़ी से दूर चला गया.

पहले से सुर्खियों में रहा गांव
गौरतलब है कि महुआचाफी गांव बीते दिनों गौ तस्करों द्वारा छात्र की हत्या की वारदात को लेकर सुर्खियों में रहा है. ऐसे में अचानक ड्रोन दिखाई देने से गांव के लोग और अधिक भयभीत हो गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि घटना के पीछे कोई आपराधिक मंशा हो सकती है.

पुलिस ने संभाला मोर्चा
सूचना पाकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से पूछताछ की. टीम ने आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन की तलाश भी शुरू कर दी. हालांकि देर रात तक पुलिस को ड्रोन के संबंध में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और ड्रोन की पहचान जल्द कर ली जाएगी.

अन्य क्षेत्रों में भी संदिग्ध उड़ानें
ग्रामीणों का कहना है कि केवल महुआचाफी ही नहीं बल्कि गोरखपुर के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी हाल के दिनों में संदिग्ध ड्रोन उड़ाए जाने की खबरें सामने आई हैं. इससे आशंका गहराती जा रही है कि कहीं यह किसी संगठित गिरोह या आपराधिक गतिविधि का हिस्सा न हो.

ग्रामीणों में आशंका
गांव वालों का मानना है कि ड्रोन या तो निगरानी के उद्देश्य से उड़ाया गया था या फिर किसी बड़ी आपराधिक साजिश से जुड़ा हो सकता है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

जांच जारी
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी सूचना दी गई है. अधिकारी लगातार आसपास के इलाकों की छानबीन कर रहे हैं. ग्रामीणों को भरोसा दिलाया गया है कि घटना की सच्चाई जल्द सामने लाई जाएगी.

