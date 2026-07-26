गोरखपुर: तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में 15 फीट का अजगर, निकलने से श्रद्धालुओं में दहशत!

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ तरकुलहा देवी माता मंदिर परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मेला क्षेत्र में एक दुकान के पीछे रखे कबाड़ से करीब 15 फीट लंबा भारी-भरकम अजगर निकल आया. अजगर को देखते ही दुकानदारों और श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद उसे कुसम्ही जंगल में छोड़ने के लिए ले जाया गया.
चौरी चौरा थाना क्षेत्र स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ तरकुलहा देवी माता मंदिर के मेला परिसर में अचानक एक विशाल अजगर दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि एक दुकान के पीछे रखे कबाड़ में छिपा करीब 15 फीट लंबा अजगर नजर आते ही दुकानदारों ने शोर मचा दिया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
विशालकाय अजगर की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. रेस्क्यू के दौरान आसपास मौजूद लोग सांसें थामे पूरा घटनाक्रम देखते रहे.
वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित बोरे में रखा और उसे प्राकृतिक आवास कुसम्ही जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई. अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जंगली जीव के दिखाई देने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत विभाग को सूचना दें. गनीमत रही कि समय रहते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और बिना किसी नुकसान के विशाल अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. मंदिर परिसर में हुई इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में होती रही.