गोरखपुर: तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में 15 फीट का अजगर, निकलने से श्रद्धालुओं में दहशत!

वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित बोरे में रखा और उसे प्राकृतिक आवास कुसम्ही जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई. अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जंगली जीव के दिखाई देने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत विभाग को सूचना दें. गनीमत रही कि समय रहते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और बिना किसी नुकसान के विशाल अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. मंदिर परिसर में हुई इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में होती रही.