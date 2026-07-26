Add Zee Business As A Preferred Source
App

गोरखपुर: तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में 15 फीट का अजगर, निकलने से श्रद्धालुओं में दहशत!

गोरखपुर के प्रसिद्ध तरकुलहा देवी मंदिर मेला परिसर में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर अजगर को कुसम्ही जंगल में छोड़ने के लिए ले गई.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 26, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:03 PM IST
गोरखपुर: तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में 15 फीट का अजगर, निकलने से श्रद्धालुओं में दहशत!
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
संभल में गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा,डिवाइडर से टकराई डबल डेकर बस, 2 की मौत
Sambhal news1 hr ago
2
UP Higher Education News2 hrs ago
3
Greater Noida news3 hrs ago
4
kanwar yatra3 hrs ago
5
up breaking news2:22 AM IST