Gorakhpur News: पतंग उड़ाते वक्त हुआ बड़ा हादसा, किशोर के गर्दन के आर-पार घुसी लोहे की छड़; ऐसे बची जान

Gorakhpur News/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पतंग उड़ाते समय 14 साल का किशोर एक हादसे का शिकार हो गया. छत पर खेलते समय वह लोहे की निकली छड़ पर गिर पड़ा और छड़ उसके सीने से होते हुए गर्दन के आर-पार हो गई. करीब एक घंटे तक किशोर उसी हालत में फंसा रहा. सूचना पर पहुंची पुलिस और डॉक्टरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई.

पतंग उड़ाते समय हुआ हादसा

यह पूरा मामला गोरखपुर के इलाहीबाग इलाके के लाला टोली का है. सुबह करीब 9 बजे हर्ष श्रीवास्तव नाम का 14 वर्षीय किशोर छत पर पतंग उड़ा रहा था. बताया जा रहा है कि वह सीढ़ी के पास बने टीनशेड पर चढ़ गया, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे की ओर गिर पड़ा. गिरते ही वह छत पर निकली लोहे की छड़ पर जा गिरा, जो उसके सीने से होते हुए गर्दन के आर-पार हो गई. हादसे के बाद किशोर दर्द से चीखने लगा.

डॉक्टरों की टीम ने किशोर को बचाया

आवाज सुनकर मां और घर में रहने वाले किराएदार मौके पर पहुंचे और बच्चे की हालत देखकर घबरा गए. परिजन करीब एक घंटे तक मदद के लिए फोन मिलाते रहे. इसी दौरान तिवारीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत एक कारीगर को बुलवाया और मौके पर ही छड़ को काटा गया, ताकि बच्चे को सुरक्षित अस्पताल ले जाया जा सके. गंभीर हालत में किशोर को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तत्काल ऑपरेशन किया.

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क्या बोली मां अदिति श्रीवास्तव?

चार डॉक्टरों की टीम ने काफी सावधानी के साथ गर्दन में फंसी छड़ को बाहर निकाला. मां अदिति श्रीवास्तव के मुताबिक, उन्होंने बेटे को पहले भी छत पर जाने से रोका था, लेकिन वह चोरी-छिपे पतंग उड़ाने चला गया. अचानक चीखने की आवाज सुनकर जब वे ऊपर पहुंचीं तो बेटे की हालत देख होश उड़ गए. फिलहाल किशोर का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि छतों पर खुले में निकली लोहे की छड़ें कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, खासकर बच्चों के लिए.

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