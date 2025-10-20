Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur News: त्योहार पर सुरक्षा की जगह वसूली! डायल 112 की त्यौहारी वसूली का वीडियो वायरल, गोरखपुर पुलिस पर उठे सवाल

Gorakhpur News: गोरखपुर से त्योहार के दिन डायल 112 पर तैनात दो पुलिसकर्मियों का  वसूली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी फुटपाथों पर लगी पटाखा दुकानों पर जाते हुए दिख रहे हैं.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 20, 2025, 06:20 PM IST
Gorakhpur Police
Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से त्योहार के मौके पर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों का कथित वसूली करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी पटाखा दुकानदारों से नगद रुपये और पटाखे लेते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं.

कहां की  है ये घटना?
ये घटना एम्स क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में  की बताई जा रही है. बता दें कि त्योहार के समय जब पुलिस को सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है, वहीं इस तरह की हरकत ने विभाग की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. बताया जा रहा है कि किसी राहगीर ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

वायरल वीडियो सामने आने के बाद आम लोगों में गुस्सा और सवाल उठने लगे हैं कि जब सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद वर्दीधारी पर हो, तो ऐसे मामलों में क्या भरोसा किया जाए. फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन वीडियो की जांच की मांग तेज हो गई है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि त्योहारी वसूली के इस वीडियो पर पुलिस विभाग क्या रुख अपनाता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है. 

