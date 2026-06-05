चलते-चलते आग का गोला बना ऑटो, चालक की सूझबूझ से यूनिवर्सिटी चौराहे पर टला बड़ा हादसा

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शहर के व्यस्त यूनिवर्सिटी चौराहे पर चल रहा एक ऑटो रिक्शा अचानक आग का गोला बन गया. देखते ही देखते ऑटो से धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई. बीच सड़क पर धधकते ऑटो को देखकर राहगीरों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऑटो पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

कैंट थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी चौराहे पर शुक्रवार दोपहर एक ऑटो रिक्शा सड़क पर सामान्य रूप से चल रहा था. तभी अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट होने की आशंका के बीच धुआं निकलना शुरू हो गया. चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग ने पूरे ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया.

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ऑटो में आग लगते ही चालक ने फुर्ती दिखाते हुए वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. कुछ ही पलों में ऑटो आग के गोले में तब्दील हो गया. सड़क के बीचों-बीच उठती लपटों और काले धुएं के गुबार को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. कई वाहन चालक अपने वाहन रोककर दूर खड़े हो गए और सड़क पर काला धुंआ फैलने के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया. हालांकि तब तक ऑटो रिक्शा बुरी तरह जल चुका था. आग बुझने के बाद पुलिस और दमकल विभाग ने मौके का निरीक्षण किया.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि समय रहते चालक वाहन से बाहर नहीं निकलता और ऑटो में सवारियां होतीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

गनीमत रही कि ऑटो लगभग खाली था और किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा. फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और आग पर तत्काल नियंत्रण कर लिया गया. प्रथम दृष्टया मामला शॉर्ट सर्किट का प्रतीत हो रहा है. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

यूनिवर्सिटी चौराहे जैसे व्यस्त इलाके में दिनदहाड़े ऑटो में लगी आग ने एक बार फिर वाहनों की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि चालक की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया.