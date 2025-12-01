Advertisement
UP में ठंड का 'डेंजर अलर्ट'! बर्फीली हवा-कोहरे की जुगलबंदी से बढ़ेगी गलन, IMD ने जारी किया बड़ा अपडेट

Gorakhpur Weather Today: उत्तर प्रदेश में सर्दी सितम बरसाने वाली है.मौसम विभाग का कहना है. चक्रवाती तूफान के असर से उत्तर प्रदेश में ना तो बारिश होगी और ना ही तूफान आएगा. सिर्फ प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी. मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी यूपी के गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में आज सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई और पूरे दिन इन जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:25 AM IST
Gorakhpur Weather Today: उत्तर प्रदेश में सर्दी सितम बरसाने वाली है. दिसंबर की शुरुआत में कंपकंपी और बढ़ेगी. इस बीच चक्रवाती तूफान 'दितवाह' आया हुआ है. जिसका असर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है. ऐसे में भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि आने वाले दो दिनों में उत्तरी पछुआ हवा के असर से ठंड बढ़ेगी. सोमवार से सुबह और शाम हल्के से मध्यम कोहरे के आसार हैं.

जानें तापमान का हाल
आज यानी सोमवार को गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. गोरखपुर में दिन के दौरान तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि रात में यह 14.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. हम हवा की गति 6.1 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार को तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 18.8 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 18.1 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 17.8 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.7 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

काशी में कैसा रहेगा तापमान?
वाराणसी में सोमवार न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. वाराणसी में हवा की गति 9 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई हैं. मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 19.4 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 19.3 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 18.2 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.5 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 18.3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सूरज सुबह करीब 06:26 AM बजे उदय होगा और शाम को 05:07 PM बजे अस्त होगा

कैसा रहेगा तापमान का हाल?
अब अगर तापमान की बात करें तो वाराणसी में आज 25.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है. वहीं, सोमवार को 25.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है. इसके अलावा गोरखपुर में आज 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा. जबकि, सोमवार को 24.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान है. पूरे दिन वाराणसी का पारा 17.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा.

