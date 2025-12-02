गोरखपुर में रात का पारा लुढ़कने से बढ़ी कंपकंपी, दिसंबर की सुबह बनी ‘फ्रीजर मोड’ ! गलन वाली सर्दी के लिए रहें तैयार

UP Cold Wave Alert: उत्तर प्रदेश में दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में ठंड जोर पकड़ने लगी है. सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है. कई जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति भी बन रही है. साथ ही कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है. जिससे विजिबिलिटी भी कम हो रही है. तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.

गोरखपुर का मौसम और तापमान

बात करें हम गोरखपुर के मौसम का तो आज मंगलवार को न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. गोरखपुर में दिन के दौरान तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 14.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. वही की माने तो मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 18.3 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 17.9 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 18.1 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 18.6 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 18.7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है

काशी का मौसम और वायु गुणवत्ता

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, वाराणसी में आज 2 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की कयास लगाए जा रहे है. हवा की गति 7.9 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 19.8 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 18.7 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 18.3 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 18.9 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 19.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

