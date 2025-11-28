Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी वालों सावधान! देवरिया से वाराणसी तक पड़ेगी कश्मीर जैसी भीषण ठंड; आया डराने वाला अपडेट

Gorakhpur Weather Update: पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड और शीतलहर पर नया अपडेट सामने आया है. मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर में यहां भयंकर ठंड पड़ने वाली है. तापमान में तेजी से गिरावट आएगी. ऐसे में जानिए गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में आज मौसम कैसा रहेगा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:24 AM IST
Gorakhpur Weather Update
Gorakhpur Weather Update

Gorakhpur Weather Today: पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब सर्दी लोगों को सताने लगी है. नवंबर का महीना जाते-जाते कंपकंपी और बढ़ गई है. ऐसे में भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने नई भविष्यवाणी कर दी है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों के बाद पूर्वी यूपी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी. साथ ही ज्यादातर जिलों में कोहरा भी अपना कहर बरपाएगा.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
अब अगर गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर के मौसम की बात करें तो पूर्वी यूपी के इन सभी जिलों में आज सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई और पूरे दिन यहां मौसम शुष्क बना रहेगा. ठीक ऐसे ही 29 और 30 नवंबर को भी गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में मौसम शुष्क रह सकता है. इस दौरान सुबह के समय कोहरा छा सकता है. हालांकि, दिसंबर की शुरुआत में मौसम साफ रहने के साथ होगी.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी
1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक पूर्वी यूपी के इन जिलों में मौसम साफ रह सकता है. हालांकि, न सिर्फ कोहरा अपना असर दिखाएगा, बल्कि न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी. मौसम विभाग का कहना है कि अभी मध्य पाकिस्तान एवं संलग्न अफगानिस्तान के ऊपर ऊपरी एवं मध्यम स्तर पर विकसित पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है. जिसके असर से दक्षिण-पश्चिम राजस्थान क्षेत्र में निम्न क्षोभमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है.

इसकी वजह से यूपी में चल रही ठंडी और शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवाओं की दिशा में बदलाव होने वाला है. इतना ही नहीं आसमान में आंशिक बादल भी छाए सकते हैं, जो तापमान बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे. जैसे-जैसे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ेगा, सुबह हल्का कोहरा छाएगा. हालांकि, दिन चढ़ते ही कोहरा छंट जाएगा.

कैसा रहेगा तापमान का हाल?
अब अगर तापमान की बात करें तो गोरखपुर में आज 26.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है. वहीं, शनिवार को 25.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है. इसके अलावा वाराणसी में आज 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा. जबकि, शनिवार को 26.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान है. पूरे दिन वाराणसी का पारा 17.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा.

यह भी पढ़ें: UP Weather Update: यूपी में बर्फीली हवाओं का टॉर्चर! इन जिलों में जमकर पड़ रहा कोहरा, जानें रात में कौन-सा शहर सबसे ठंडा?

