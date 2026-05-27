Purvanchal Rain Alert: सावधान! पूर्वी यूपी में आने वाला है बवंडर, गोरखपुर समेत इन जिलों में आंधी-बारिश-तेज हवाओं का 'महा' अलर्ट

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: यूपी वालों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि यूपी के कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक, धूल भरी आंधी और 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. इस बदलाव का असर सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तापमान में भी बड़ी गिरावट आएगी. लखनऊ समेत कई शहरों में पारा 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है. जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

जानिए पूर्वी यूपी के मौसम का हाल

अब अगर पूर्वी यूपी के मौसम की बात करें तो पूर्वी यूपी में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है. पूर्वी यूपी के वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर समेत कई जिलों में तेज बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70-75 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. तेज हवाओं और बारिश की वजह से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. उन्हें खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है.

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अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?

अगर यही सिस्टम सक्रिय बना रहा तो अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रह सकता है. इससे न सिर्फ तापमान नियंत्रित होगा. मौसम विभाग का कहना है कि 28 से 30 मई के बीच गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर समेत कई जिलों में मौसम बदला-बदला रह सकता है. इस दौरान आंधी और गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश होने की उम्मीद है. इसकी वजह से अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है.

मौसम विभाग का कहना है कि 31 मई तक बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान घटकर करीब 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. जबकि, न्यूनतम तापमान भी गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है.

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