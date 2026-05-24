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Purvanchal Heatwave Alert: तवे सा तप रहा पूर्वी यूपी, कब होगी बारिश? गर्मी के टॉर्चर के बीच जानें काशी समेत इन जिलों के मौसम का हाल

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam: अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.  पढ़िए गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में अगले कुछ दिन मौसम कैसा रहेगा?

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: May 24, 2026, 11:23 AM IST
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Purvanchal Heatwave Alert
Purvanchal Heatwave Alert

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज, 24 मई 2026 को भीषण गर्मी और भयंकर लू (Heatwave) का प्रकोप बना रहेगा.  मौसम विभाग (IMD) ने आज के लिए पूर्वी यूपी के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. यहां का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. 

पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम?
पूर्वी के गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर समेत कई अन्य जिलों में 28 मई तक भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है.आज दिन भर आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तेज, तीखी धूप निकलेगी. पछुआ हवाएं करीब 11 से 16 मील प्रति घंटे (लगभग 18-25 किमी/घंटा) की रफ्तार से चलेंगी, जो गर्मी के अहसास को और बढ़ाएंगी. 

तापमान और लू की स्थिति
प्रयागराज, वाराणसी और सुल्तानपुर जैसे जिलों में पारा 44°C से 46°C के बीच रहने का अनुमान है. रातें भी बेहद गर्म रहेंगी और न्यूनतम तापमान 29°C के आसपास दर्ज किया जा सकता है. दोपहर के समय झुलसाने वाली गर्म हवाएं (लू) चलेंगी, जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.

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बारिश होगी या नहीं...
पूर्वी हिस्से में आज बारिश की संभावना नहीं है. (हालांकि, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में आंधी और हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है. 

क्या कहता है आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के अनुसार, अगले 2-3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी.  कल से प्रदेश में 'नौतपा' का असर शुरू हो रहा है, जिससे तपिश और बढ़ेगी.  पूर्वी यूपी में करीब 5 से 6 दिनों के बाद ही हल्की बारिश या गरज-चमक की स्थिति बनने से तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है. 

सावधानी
फिलहाल मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक उत्तर प्रदेश में गर्मी के और अधिक तीव्र होने के संकेत दिए हैं. पूर्वी यूपी में बारिश के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं.   भयंकर गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।

लू से बचाव के लिए करें ये उपाय
इसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें. ओआरएस, छाछ, लस्सी, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें. हल्के रंग के सूती और ढीले कपड़े पहनें. सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर रखें. बच्चों और पालतू जानवरों को बंद वाहन में अकेला न छोड़ें. बुजुर्गों और बीमार लोगों की विशेष देखभाल करें.

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Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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