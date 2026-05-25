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Purvanchal Rain Alert: पूर्वी यूपी में आएगा आंधी-तूफान... गोरखपुर समेत इन जिलों में होगी बारिश; जानिए कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam: अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. तुरंत पढ़िए गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में अगले कुछ दिन मौसम कैसा रहेगा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 25, 2026, 09:44 AM IST
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Purvanchal Rain Alert
Purvanchal Rain Alert

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश में इन दिनों अधिकांश जिलों में प्रचंड गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल है. इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी वालों के लिए राहत भरी खबर दी है. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों बाद प्रदेश में मौसम का रुख बदल सकता है और लोगों को गर्मी व चिलचिलाती धूप से राहत मिल सकती है. यहां जानिए पूर्वी यूपी के मौसम का ताजा हाल...

पूर्वी यूपी के मौसम का हाल
अभी नौतपा की शुरुआत के साथ यूपी के दक्षिणी हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं. इस बीच तराई और पूर्वांचल के कई इलाकों में आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश होने की संभावना दिख रही है. 25 मई से 2 जून तक चलने वाले नौतपा के दौरान तापमान में और इजाफा हो सकता है. मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में वाराणसी भी शामिल है. 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

इन जिलों में बारिश के आसार
मौसम विभाग ने तराई और पूर्वांचल के 14 जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी दी है. इन इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पूर्वी यूपी के जिन जिलों में तेज आंधी-गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर समेत कई जिले शामिल हैं. मौसम विभाग की मानें तो आज जहां पश्चिमी यूपी में 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी. वहीं पूर्वी यूपी में तेज धूप निकलेगी.

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अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
अब अगर अगले कुछ दिनों के मौसम की बात करें तो 26 मई को पूर्वी यूपी में धूल भरी आंधी चल सकती है. जबकि, 27 मई को पूर्वी यूपी में बारिश होने की संभावना है. 28 मई को पूर्वी यूपी में लू चलेगी. गर्मी के तेवर और सख्त होंगे. 40 की रफ्तार से हवा चलेगी. 29 मई को पूरे प्रदेश में आंधी-बारिश के आसार हैं. तापमान में गिरावट आएगी.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

यह भी पढ़िए: यूपी में नौतपा का असर शुरू, हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, तपती गर्मी के बीच IMD ने दी खुशखबरी!

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