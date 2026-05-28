Purvanchal Rain Alert: पूर्वी यूपी में 3 दिन बिगड़ेगा मौसम, गोरखपुर समेत इन शहरों में आंधी-तूफान और बारिश; जानिए मानसून का पूरा लेखा-जोखा

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश में आसमान से आग नहीं बल्कि पानी बरसने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है. यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है. आईएमडी ने संभावना जताई है कि कुछ दिनों तक बारिश का सबब बना रह सकता है. गाजीपुर समेत कई जिलों में आंधी और छिटपुट बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज से मौसम बदलने वाला है. सभी जिलों में बारिश और आंधी को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिन जिलों में आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर समेत कई जिले शामिल हैं. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70-75 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

तेज हवाओं और बारिश की वजह से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. उन्हें खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है.

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अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि 28 से 30 मई के बीच गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर समेत कई जिलों में आंधी और गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है. इसकी वजह से अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. 31 मई तक बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान घटकर करीब 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. जबकि, न्यूनतम तापमान भी गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है.

मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून 27 मई 2026 को दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान सागर के शेष हिस्सों और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम, पूर्वी मध्य और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं.

किस रूट से होगी यूपी में मानसून की एंट्री?

जानकारी के मुताबिक, यूपी में मानसून दो रास्तों से प्रवेश करता है. एक बंगाल की खाड़ी की ओर से दूसरा अरब सागर के रूट से. पहले बड़े रूट की बात करें तो वह रूट है गोरखपुर और देवरिया से होते हुए बंगाल की खाड़ी से आ रहे मानसून का रास्ता. मानसून सबसे पहले पूर्वांचल के जिलों (जैसे- बलिया, गोरखपुर, देवरिया) में प्रवेश करता है और फिर मध्य यूपी (लखनऊ, कानपुर) की ओर बढ़ता है. इस रूट को पूर्वी यूपी का मानसून रूट कहते हैं.

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