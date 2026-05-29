Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3232095
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Purvanchal Rain Alert: पूर्वी यूपी में आ रहा है विनाशकारी तूफान! गोरखपुर समेत इन शहरों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam: अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. तुरंत पढ़िए गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में अगले कुछ दिन मौसम कैसा रहेगा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 29, 2026, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Purvanchal Rain
Purvanchal Rain

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक खतरनाक गुलाटी मार दी है. भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को अगले कुछ दिन राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने तेज आंधी, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आज (शुक्रवार) प्रदेश के कई जिलों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है, जबकि झोंकों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है. 

प्रदेश के करीब 60 जिलों में ओलावृष्टि और 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. प्रदेश के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट घोषित करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम?
अब अगर पूर्वी यूपी के वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर के मौसम की बात करें तो इन जिलों में भी तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इन इलाकों में हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और झोंकों की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इन इलाकों में कुछ घंटों के भीतर तेज बारिश की वजह से जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं. प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तेज हवाओं और बारिश की वजह से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. उन्हें खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है.

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज 31 मई तक बना रह सकता है. इस दौरान कई जिलों में रुक-रुक कर तेज बारिश, धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है. हालांकि, इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं से जान-माल का खतरा भी बना रहेगा.

IMD की नई भविष्यवाणी
मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान प्रदेश में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. इस सिस्टम के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है. लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि उत्तर भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है. इसके साथ ही दक्षिण बिहार और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचाई पर चक्रवाती हवाओं की स्थिति बनी हुई है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

यह भी पढ़िए: UP Rain Alert: 80 KMPH की रफ्तार से तूफान; लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश और ओले की चेतावनी, पढ़िए मौसम का सबसे खौफनाक अलर्ट!

TAGS

UP Rain Alertgorakhpur rain alertVaranasi Rain Alertstorm rain hailstormup monsoon alertAaj ka mausamIMDDeoria Rain AlertKushinagar Rain Alertup imd heavy rain alertPurvanchal Rain Alertup weather updateGorakhpur Weather UpdatePurvanchal Weather Updateup weather news

Trending news

UP Rain Alert
पूर्वी यूपी में आ रहा है विनाशकारी तूफान! इन शहरों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी
Lucknow Charbagh Station
चारबाग रेलवे स्टेशन पर भरभराकर गिरा टिन शेड, ड्यूटी पर तैनात TTE समेत 2 यात्री घायल
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना नोटिस के नहीं होगा मकानों का ध्वस्तीकरण
UP BJP District President
बीजेपी का बड़ा दांव, वाराणसी में OBC पर भरोसा, गोरखपुर में वैश्य चेहरा; जानिए वजह
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट से गौकशी के आरोपी को राहत, NSA की कार्रवाई रद्द
UP weather
सोनभद्र में मौसम का बड़ा यू-टर्न! तेज आंधी-बारिश से राहत, रेड अलर्ट ने बढ़ाई टेंशन
Lucknow news
यूपी में आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही, CM योगी ने दिया राहत के निर्देश
Lucknow airport
दिल्ली में आंधी-तूफान के चलते लखनऊ में 6 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग, मची अफरा-तफरी
Kaushambi Accident
कौशांबी में दर्दनाक हादसा, बारिश से भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मां-बेटे समेत 3 की मौत
lpg cylinder price in up
यूपी में जारी हुए गैस सिलेंडर के नए दाम, देखें कानपुर समेत देखें बड़े शहरों की लिस्ट