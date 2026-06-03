Purvanchal Rain Alert: पूर्वी यूपी में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट, जानिए गोरखपुर-वाराणसी समेत इन शहरों में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में आज भी तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पिछले कुछ दिनों से आंधी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है. इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बुधवार को भी 35 जिलों में आंधी-बारिश होगी. इस दौरान 60 से 80 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. बिजली गिरने की भी संभावना है.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि उत्तर-पश्चिम भारत में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. 5 जून तक यह पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले लेगा. इससे पश्चिमी और पूर्वी यूपी में छिटपुट बारिश की संभावना है. ओले भी गिर सकते हैं. 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. गर्मी से राहत बनी रहेगी. लू के आसार नहीं हैं. अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा.

जानिए पूर्वी यूपी के मौसम का हाल

अब अगर बात करें पूर्वी यूपी के मौसम की तो पूर्वांचल के भी कई जिले अलर्ट पर हैं. वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर समेत कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है. इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं. 3-4 जून को आंधी-तूफान के साथ 50-70 किमी/घंटा तक की हवाएं चल सकती हैं.

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अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि 4 जून को पूर्वी यूपी में तापमान बढ़ेगा, गर्मी तेज रहेगी. 5 जून को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे. कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. तापमान में खास गिरावट नहीं होगी, लेकिन लू से राहत बनी रहेगी. 6 जून को ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं. हवा में नमी रहेगी, जिससे तापमान लगभग स्थिर रहेगा. 7 जून को प्रदेशभर में हल्की बारिश की संभावना है. बीच-बीच में तेज धूप निकल सकती है, जिससे उमस बढ़ने की पूरी संभावना है. वहीं, 8 जून को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. तेज धूप निकलेगी. बारिश की कोई संभावना नहीं है.

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