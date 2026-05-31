आंधी-बारिश और गिरेंगे ओले, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी! जानें गोरखपुर का हाल

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. कई जगहों पर तूफान आने की भी आशंका है. मौसम विभाग ने 31 मई के लिए पूरे प्रदेश में आंधी, भारी बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

अब अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहां 31 मई से बिजली गिरने, आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही तेज हवाएं, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है. जिन जिलों में वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में भी तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. तेज हवाओं और बारिश होने से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. उन्हें खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है.

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि 31 मई को प्रदेश के कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना है. जबकि, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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कम बारिश होने का भी अनुमान

मौसम विभाग का कहना है कि 1 जून से उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी. हालांकि, 3 और 4 जून को पूरे प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ने की उम्मीद है. जून और जुलाई के दौरान सामान्य से करीब 10 प्रतिशत कम बारिश होने का भी अनुमान जताया गया है.

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