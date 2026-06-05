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आंधी-बारिश और गिरेंगे ओले, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी! जानें गोरखपुर का हाल

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam:  उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है. तुरंत पढ़िए गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में अगले कुछ दिन मौसम कैसा रहेगा?

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:33 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज 5 जून को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके तहत पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम?
पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहां 5 जून को आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही तेज हवाएं, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है. जिन जिलों में वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में भी तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. तेज हवाओं और बारिश होने से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. उन्हें खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है.

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग का कहना है कि 5 जून को प्रदेश के कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना है. जबकि, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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जानें यूपी में कहां होगी बारिश ?
जिन जिलों में भारी बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया गया है वो हैं, बरेली,मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, उन्नाव, कन्नौज, फिरोजाबाद और औरैया में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, 5 जून यानी आज से यूपी में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. वह पहले वालों के मुकाबले कमजोर है. लेकिन इसके प्रभाव से पश्चिमी यूपी के 40 जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

 

यह भी पढ़ें : पश्चिमी यूपी में होगी झमाझम, 40+ जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट,जानें बरेली का हाल!
 

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