इन जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

उत्तर प्रदेश में आज सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बलिया, मऊ, गाज़ीपुर, वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले में आज गरज चमक और मेघ गर्जन के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 50-60 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी. जिनकी रफ़्तार 70 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है. जबकि, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा और ललितपुर में आंधी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है.