Add Zee Business As A Preferred Source
App

पूर्वाचल में समेत यूपी के 13 जिलों में होगी झमाझम! भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, जानें गोरखपुर का हाल

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam: उत्तर प्रदेश में आज भी आंधी-बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए नहीं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. यहां पढ़िए अपने शहर के मौसम का हाल...

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 15, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:33 AM IST
पूर्वाचल में समेत यूपी के 13 जिलों में होगी झमाझम! भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, जानें गोरखपुर का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP के सर्राफा बाजार में भूचाल,आसमान पर सोने-चांदी के दाम, जानें आज 1kg सिल्वर का रेट
चांदी का भाव8 min ago
2
Gorakhpur Weather today10 min ago
3
Lucknow news26 min ago
4
Barabanki News44 min ago
5
UP Politics46 min ago