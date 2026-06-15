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Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज भी आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. मौसम विभाग ने आज यानी 15 जून को यूपी में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है. जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है
आज बारिश-आंधी की चेतावनी
अब अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की तो, सोमवार को यूपी के इस हिस्से में बारिश और तेज आंधी आएगी. जिन जिलों में बारिश और तेज आंधी आने की संभावना जताई गई है, उनमें वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया शामिल हैं. कुशीनगर में भी झमाझम बारिश हो सकती है. इस दौरान कई जिलों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी लेकिन अब फिर से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने आज भी नोएडा-गाजियाबाद समेत 32 जिलों में आंधी बारिश का अनुमान जताया है. लखनऊ में मौसम शुष्क रहेगा और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी.
इन जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
उत्तर प्रदेश में आज सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बलिया, मऊ, गाज़ीपुर, वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले में आज गरज चमक और मेघ गर्जन के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 50-60 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी. जिनकी रफ़्तार 70 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है. जबकि, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा और ललितपुर में आंधी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में आज 15 जून यानी सोमवार को संभाग में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है. इस दौरान संभाग में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने और 40-50 की स्पीड से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का यलो अलर्ट दिया गया है, वहीं पूर्वी यूपी में वाराणसी, गोरखपुर समेत कई 13 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रदेश के बाकि हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी.