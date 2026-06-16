यूपी में कहां होगी बारिश !

पूर्वी यूपी की बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ और आजमगढ़ में मौसम अपेक्षाकृत साफ रह सकता है, हालांकि कुछ जगहों पर बादल और स्थानीय गरज-चमक देखने को मिल सकती है. पश्चिमी यूपी की बात करें तो 16 जून को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बादल छाने, बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है और तापमान 34-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. कल उमस कम रहेगी और गर्मी से राहत मिलेगी. मध्य यूपी में लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और सीतापुर में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश या छींटे पड़ सकते हैं.