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Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज भी आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. मौसम विभाग ने आज यानी 16 जून को यूपी में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है. जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है
पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम
अब अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की तो, मंगलवार को यूपी के इस हिस्से में बारिश और तेज आंधी आएगी. जिन जिलों में बारिश और तेज आंधी आने की संभावना जताई गई है, उनमें वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया शामिल हैं. कुशीनगर में मौसम साफ रह सकता है. इस दौरान कई जिलों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी लेकिन अब फिर से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने आज भी नोएडा-गाजियाबाद समेत 8 जिलों में आंधी बारिश का अनुमान जताया है. लखनऊ में मौसम शुष्क रहेगा और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी.
यूपी में कहां होगी बारिश !
पूर्वी यूपी की बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ और आजमगढ़ में मौसम अपेक्षाकृत साफ रह सकता है, हालांकि कुछ जगहों पर बादल और स्थानीय गरज-चमक देखने को मिल सकती है. पश्चिमी यूपी की बात करें तो 16 जून को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बादल छाने, बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है और तापमान 34-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. कल उमस कम रहेगी और गर्मी से राहत मिलेगी. मध्य यूपी में लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और सीतापुर में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश या छींटे पड़ सकते हैं.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू-कश्मीर के आसपास सक्रिय है. इसके साथ ही हरियाणा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है. इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए पश्चिमी यूपी के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
यूपी में कबतक आएगा मानसून
मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हरियाणा के पास बने पश्चिमी विक्षोभ और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जा रही हवा के कम दबाव के चलते सूबे में पिछले कुछ दिनों से बारिश और तेज हवाएं चल रही थीं. अब यह सिस्टम कमजोर पड़ रहा है, जिससे वातावरण में नमी कम होगी और धूप तेज होगी. यूपी के लोगों को अभी मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.