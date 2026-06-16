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पूर्वी यूपी में बारिश, गरज-चमक, UP के 8 जिलों में होगी झमाझम! जानें गोरखपुर का हाल

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam: उत्तर प्रदेश में आज भी आंधी-बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए नहीं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. यहां पढ़िए अपने शहर के मौसम का हाल...

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 16, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:56 AM IST
पूर्वी यूपी में बारिश, गरज-चमक, UP के 8 जिलों में होगी झमाझम! जानें गोरखपुर का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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