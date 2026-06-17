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Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ के बाद यूपी में तेज धूप और तापमान में वृद्धि हुई है, हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. अगले पांच दिनों में 40 से अधिक जिलों में तापमान 5-7 डिग्री बढ़ेगा, जबकि 55 जिलों में तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम
अब अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की तो, मंगलवार को यूपी के इस हिस्से में बारिश और तेज आंधी आएगी. जिन जिलों में बारिश और तेज आंधी आने की संभावना जताई गई है, उनमें वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया शामिल हैं. कुशीनगर में मौसम साफ रह सकता है. इस दौरान कई जिलों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
कुशीनगर व महराजगंज समेत कुछ जिलों में हो सकती है हल्की बारिश
मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से हवा चलेगी.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू-कश्मीर के आसपास सक्रिय है. इसके साथ ही हरियाणा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है. इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए पश्चिमी यूपी के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
40 जिलों के तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस की हो सकती वृद्धि
बुधवार को इन जिलों का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. मंगलवार को लखनऊ सहित कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा.लखनऊ का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा.