मौसम विभाग का कहना है ?

मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू-कश्मीर के आसपास सक्रिय है. इसके साथ ही हरियाणा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है. इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए पश्चिमी यूपी के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.