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Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ के बाद यूपी में तेज धूप और तापमान में वृद्धि हुई है, हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. अगले कुछ दिनों तक तापमान 5-7 डिग्री बढ़ेगा, तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम
अब अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की तो, गुरुवार को यूपी के इस हिस्से में बारिश और तेज आंधी आएगी. जिन जिलों में बारिश और तेज आंधी आने की संभावना जताई गई है, उनमें वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया शामिल हैं. कुशीनगर में बारिश का येलो अलर्ट है. इस दौरान कई जिलों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
यूपी में बारिश का अलर्ट
राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहां न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. लेकिन, बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांशी, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, ललितपुर, फिरोजाबाद, रामपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और देवरिया में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान का भी अलर्ट है.
यूपी में लू का अलर्ट
मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबांकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर व आसपास के क्षेत्र में लू चलेगी.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू-कश्मीर के आसपास सक्रिय है. इसके साथ ही हरियाणा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है. इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए पश्चिमी यूपी के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
इन जिलों में हीटवेब की संभावना
मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में हीटवेब की संभावना जताई है. पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और अवध के जिलों में सूरज के तेवर तल्ख होने वाले हैं. सबसे ज्यादा गर्मी आगरा, झांसी, कानपुर, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ने की आशंका है.
इन जिलों में हीटवेब की भारी संभावना
मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, 18 जून को उत्तर प्रदेश के 26 से ज्यादा जिलों और उनके आस-पास के इलाकों में भीषण लू चलने की आशंका है. जिन क्षेत्रों में लू चलेगी उनमें बुंदेलखंड और प्रयागराज रीजन है.
यूपी में कब आएगा मानसून?
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज मौसम शुष्क ही रहने वाला हैं. वहीं मानसून को लेकर भी ताजा अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक यूपी में 22-23 जून के आसपास सोनभद्र जिले से मानसून की एंट्री हो सकती हैं, लेकिन इस बार अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर ही रहने का अनुमान है.