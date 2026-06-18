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पूर्वांचल का मौसम हुआ रंगीन! आज भी होगी बारिश, चल रही तेज हवाएं, जानें गोरखपुर का हाल

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam: उत्तर प्रदेश में आज भी कहीं आंधी-बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं लू है. ऐसे में अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए नहीं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. यहां पढ़िए अपने शहर के मौसम का हाल...

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 18, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:33 AM IST
पूर्वांचल का मौसम हुआ रंगीन! आज भी होगी बारिश, चल रही तेज हवाएं, जानें गोरखपुर का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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