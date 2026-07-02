Purvanchal Rain Alert: पूर्वी यूपी में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, गोरखपुर-वाराणसी समेत इन जिलों में खतरनाक बारिश-आंधी का अलर्ट

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Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो गई है. जिसके बाद से पूरब से लेकर पश्चिम तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है. जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिली है. आज सुबह से ही प्रदेश के नोएडा समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है. बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं. कई जिलों में आकाशीय बिजली भी चमक रही है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम?
इस बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग का कहना है कि आज यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की प्रबल संभावना है. अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है. जिसे देखते हुए प्रशासन ने सभी जनपदों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही लोगों को भी इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ताकि कोई भी अनहोनी ना हो.
आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट
अब अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की तो यहां भी सुबह से काले बादलों ने अपना डेरा जमाया हुआ है. कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में मौसम खराब होने की स्थिति में सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है.
पूर्वी यूपी में कितनी हुई बारिश?
अब अगर मौसमी बारिश की बात करें तो इसकी कमी अभी भी ज्यादा है. पूर्वी यूपी में प्रति जिला औसत बारिश 45.6 मिमी हुई. जबकि सामान्य बारिश 108.3 मिमी होनी चाहिए थी, जिससे इस क्षेत्र में 58 फीसदी की कमी रिकॉर्ड की गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रति जिला औसत बारिश 41.6 मिमी हुई, जबकि सामान्य बारिश 78.6 मिमी थी, जो 47% कम है. जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 75 जिलों में से सिर्फ 11 में जून में सामान्य बारिश हुई. जबकि 28 जिले कम बारिश वाली श्रेणी में थे और 35 जिलों में बहुत ज्यादा कमी है.
मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा?
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मोहम्मद दानिश ने कहा कि जैसे-जैसे मानसून पूरे प्रदेश में आगे बढ़ रहा है, आने वाले हफ्तों में लगातार बारिश होना इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी होगी. हमें उम्मीद है कि जुलाई की बारिश जून की कमी को पूरा कर देगी. उनका कहना है कि गुरुवार को प्रदेश में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जिसकी वजह से तापमान पर नियंत्रण रहेगा, हालांकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में उमस बनी रहने की संभावना है.
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