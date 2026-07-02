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Purvanchal Rain Alert: पूर्वी यूपी में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, गोरखपुर-वाराणसी समेत इन जिलों में खतरनाक बारिश-आंधी का अलर्ट

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam: अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए वरना आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. यहां पढ़िए गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर के मौसम का हाल...

Written ByPooja Singh
Published: Jul 02, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:14 AM IST
Purvanchal Rain Alert: पूर्वी यूपी में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, गोरखपुर-वाराणसी समेत इन जिलों में खतरनाक बारिश-आंधी का अलर्ट
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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