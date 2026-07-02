Purvanchal Rain Alert: पूर्वी यूपी में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, गोरखपुर-वाराणसी समेत इन जिलों में खतरनाक बारिश-आंधी का अलर्ट

पूर्वी यूपी में कितनी हुई बारिश?

अब अगर मौसमी बारिश की बात करें तो इसकी कमी अभी भी ज्यादा है. पूर्वी यूपी में प्रति जिला औसत बारिश 45.6 मिमी हुई. जबकि सामान्य बारिश 108.3 मिमी होनी चाहिए थी, जिससे इस क्षेत्र में 58 फीसदी की कमी रिकॉर्ड की गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रति जिला औसत बारिश 41.6 मिमी हुई, जबकि सामान्य बारिश 78.6 मिमी थी, जो 47% कम है. जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 75 जिलों में से सिर्फ 11 में जून में सामान्य बारिश हुई. जबकि 28 जिले कम बारिश वाली श्रेणी में थे और 35 जिलों में बहुत ज्यादा कमी है.