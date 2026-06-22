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Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आज यानी 22 जून को यूपी के 39 जिलों में लू का प्रकोप जारी है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. मानसून के आगमन में अभी 5-6 दिन की देरी है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिली है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम
अब अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की तो, बारिश मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, 22 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट से लेकर व्यापक रूप से बारिश दर्ज किए जाने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बस्ती जिले में 22 और 23 जून को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.
यूपी आज का मौसम
आज के मौसम की बात करें तो सोमवार के लिए बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी समेत प्रदेश के 39 जिलों में लू चलने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान बांदा में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा प्रयागराज में 42.5 डिग्री, वाराणसी में 42.4 डिग्री और झांसी में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गयाय मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 39 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सोमवार यानी कि 22 जून से बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. एक तरफ जहां राजधानी लखनऊ समेत मध्य और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई हिस्से भीषण लू की चपेट में झुलसेंगे, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी यूपी के कई जिलों में बादलों की कड़कड़ाहट के साथ राहत की फुहारें बरसने वाली हैं.
अभी भीषण गर्मी से राहत नहीं
उत्तर प्रदेश में मानसून में देरी हो रही है जिसकी वजह से भीषण गर्मी हो रही और इसके कारण तराई वाले इलाके भी अब लू की चपेट में आने लगे हैं. रविवार को तराई का बहराइच और लखीमपुर समेत पूर्वी यूपी के प्रयागराज,वाराणसी, गाजीपुर लगातार दूसरे दिन लू की चपेट में रहे. मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में फिलहाल अगले दो दिन भीषण गर्मी से राहत के संकेत नहीं हैं.
लू और तेज गर्मी का असर
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक फिलहाल तीन दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और तराई हिस्सों समेत अलग-अलग हिस्सों में लू और तेज गर्मी का असर बना रहेगा. इसके बाद मानसूनी सक्रियता का दौर शुरू होने के आसार हैं.
यहां होगी बारिश
मौसम विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक मौसम प्रणाली रिपोर्ट और मुख्य बुलेटिन के अनुसार, इस समय उत्तर भारत में मानसून की सुस्त चाल के बीच स्थानीय चक्रवातीय सिस्टम सक्रिय हुआ है. बारिश मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, 22 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट से लेकर व्यापक रूप से बारिश दर्ज किए जाने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बस्ती जिले में 22 और 23 जून को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.