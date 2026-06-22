Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /गोरखपुर
  • /पूर्वांचल में कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी, यूपी के 39 जिलों में आज लू चलने की चेतावनी; आइए जानें गोरखपुर के मौसम का हाल

पूर्वांचल में कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी, यूपी के 39 जिलों में आज लू चलने की चेतावनी; आइए जानें गोरखपुर के मौसम का हाल

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam: उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आज यानी 22 जून को यूपी के 39 जिलों में लू का प्रकोप जारी है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. मानसून के आगमन में अभी 5-6 दिन की देरी है. ऐसे में अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए नहीं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. यहां पढ़िए अपने शहर के मौसम का हाल...

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 22, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:52 AM IST
पूर्वांचल में कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी, यूपी के 39 जिलों में आज लू चलने की चेतावनी; आइए जानें गोरखपुर के मौसम का हाल

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पश्चिमी यूपी में खत्म हुई राहत की फुहार..बरेली समेत 39 जिलों में अब बरसेगी आग!
Bareilly Weather Today1 hr ago
2
cm yogi ki paati1 hr ago
3
up breaking news2 hrs ago
4
Gorakhpur Triple Murder2 hrs ago
5
CM Yogi Adityanath3 hrs ago