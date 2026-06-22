यहां होगी बारिश

मौसम विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक मौसम प्रणाली रिपोर्ट और मुख्य बुलेटिन के अनुसार, इस समय उत्तर भारत में मानसून की सुस्त चाल के बीच स्थानीय चक्रवातीय सिस्टम सक्रिय हुआ है. बारिश मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, 22 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट से लेकर व्यापक रूप से बारिश दर्ज किए जाने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बस्ती जिले में 22 और 23 जून को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.