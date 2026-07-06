गरज-चमक संग बारिश, पूर्वांचल में उमस से मिलेगी राहत, जानें गोरखपुर का हाल

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Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. ऐसे में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है 57 जिलों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है.
भयंकर बारिश होने की संभावना
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना मजबूत कम दबाव का क्षेत्र अगले तीन दिनों में उत्तर ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा. इसके प्रभाव से अगले चार से पांच दिनों तक मध्य, पश्चिम और उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग का कहना है कि 6 से 10 जुलाई के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. अब अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की तो 6 जुलाई को यूपी के इस हिस्से में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. 7 से 10 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक बारिश का अनुमान है.
यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में बारिश का अलर्ट है 6 से 8 जुलाई मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में के लिए मौसम विभाग ने 6 से लेकर 8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
प्रदेश में मानसूनी सक्रियता में आयी कमी के कारण बढ़ेगी उमस
अतुल कुमार ने बताया कि बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर में ब्रजपात हो सकता है.
मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली
वहीं अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आस पास के क्षेत्र में मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है.