गरज-चमक संग बारिश, पूर्वांचल में उमस से मिलेगी राहत, जानें गोरखपुर का हाल

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम?

यूपी में बारिश का अलर्ट है 6 से 8 जुलाई मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में के लिए मौसम विभाग ने 6 से लेकर 8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.